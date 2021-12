In der Premier League wird am heutigen Donerstag, 16. Dezember, der 17. Spieltag mit drei Partien abgeschlossen. In einer Partie empfängt der FC Liverpool das Team von Newcastle United. An der Anfield Road wird das Spiel um 21 Uhr angepfiffen.

Nachdem Tabellenführer Manchester City seine Partie des 17. Spieltags bereits erfolgreich absolviert hat (7:0 gegen Leeds United), steht der FC Liverpool heute etwas unter Druck. Nur mit einem Sieg bleibt die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp in direkter Reichweite, könnte wieder bis auf einen Punkt an Manchester City heranrücken.

Vor allzu große Probleme sollte der heutige Gegner die Reds bei diesem Vorhaben aber nicht stellen. Newcastle United steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, zeigte in den vergangenen Wochen aber einen Aufwärtstrend: Von sechs Spielen verloren die Magpies nur zwei.

Der FC Liverpool trifft heute in der Premier League auf Newcastle United. GOAL zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Liverpool vs. Newcastle United heute live: Das Spiel der Premier League in der Übersicht

Begegnung FC Liverpool - Newcastle United Wettbewerb Premier League, 17. Spieltag Datum Donnerstag, 16. Dezember 2021 Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Anfield Road, Liverpool

FC Liverpool vs. Newcastle United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender sicherte sich diese bis einschließlich der Saison 2024/25.

Damit steht fest, dass FC Liverpool vs. Newcastle United heute nicht kostenlos im Free-TV zu sehen ist, sondern eben exklusiv bei Sky.

Wie der Name Pay-TV-Sender bereits erklärt, musst Ihr bezahlen um die Spiele aus der wohl besten Liga der Welt live verfolgen zu können.

FC Liverpool vs. Newcastle United heute live im TV auf Sky sehen

Sky hält nicht nur die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League, sondern auch an den Samstagsspielen und Spielen in englischen Wochen der Bundesliga. Um diese Spiele sehen zu können benötigt Ihr das Bundesliga-Paket.

Für die Spiele der Premier League ist das Bundesliga-Paket aber nicht ausreichend. Wer sich die Spiele aus der englischen Topliga ansehen will, dem stehen zwei Abo-Optionen offen. Zum einen das Sport-Paket für 20 Euro im Monat, zum anderen das kombinierte Sport- und Bundesliga-Paket für 32,50 Euro im Monat.

Hier gibt es alle Informationen zu den unterschiedlichen Sky-Paketen.

FC Liverpool vs. Newcastle United heute live im Pay-TV: So sieht die Übertragung von Sky aus

Wer im Besitz eines der beiden erforderlichen Pakete ist, dem steht der Weg zur Übertragung von FC Liverpool vs. Newcastle United offen.

Sky zeigt die Partie ab 20.30 Uhr gleich auf zwei Kanälen: Sky Sport UHD und Sky Sport 1 HD.

Nach der Vorberichterstattung zum "Match of the Week" kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeldt die Partie.

Tottenham vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM: Übertragung mit Sky Go und Sky Ticket

Sky überträgt FC Liverpool vs. Newcastle heute nicht nur im Pay-TV, sondern auch im LIVE-STREAM.

Sky-Kunden haben die Möglichkeit das Spiel via Sky Go auf dem PC, Smartphone, Tablet oder Smart-TV live zu verfolgen.

Wie funktioniert das? Einfach die kostenlose App Sky Go auf das jeweilige Endgerät downloaden, sich dann mit den Sky-Zugangsdaten anmelden und schon könnt Ihr Euch das Spiel ansehen.

Tottenham vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: Diese Vorteile bietet der Service

Wer nicht Sky-Kunde ist, sich FC Liverpool vs. Newcastle United dennoch ansehen will, hat dazu mit einem Sky Ticket die Chance.

Angeboten wird ein Sky Ticket zu drei unterschiedlichen Preisen. Ein Tagesticket kostet 14,99 Euro, ein Monatsticket 29,99 Euro, und das Jahresticket derzeit 24,99 Euro. Letzteres kann aber erst nach einem Jahr gekündigt werden.

Mit einem Sky Ticket und der ebenfalls kostenlosen App habt Ihr Zugriff auf das Sky-Programm auf Eurem PC und auf verschiedenen Endgeräten. Die App gibt es auch für Smart-TVs, Konsolen und TV-Sticks - auf diesen Wegen könnt Ihr Euch das heutige Spiel also auch auf dem heimischen TV-Gerät live ansehen.

FC Liverpool vs. Newcastle United heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr könnt FC Liverpool vs. Newcastle United heute nicht live bei Sky im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann klickt Euch in den ausführlichen LIVE-TICKER von GOAL. In diesem halten wir Euch im Minutentakt auf dem aktuellen Stand des Geschehens in Liverpool.

Hier geht's zum LIVE-TICKER FC Liverpool vs. Newcastle United.

FC Liverpool vs. Newcastle United heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch heute gegen 20 Uhr, mit welcher Aufstellung der FC Liverpool und Newcastle United das Spiel in Angriff nehmen.

