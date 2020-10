Liverpool befürchtet Kreuzbandverletzung bei Virgil van Dijk - Thiago ebenfalls schlimmer verletzt?

Liverpools Abwehrchef Virgil Van Dijk droht sich im Merseyside Derby gegen Everton schwer verletzt zu haben. Der Verein befürchtet einen Knieschaden.

Die Verletzung, die sich Liverpools Virgil van Dijk am Samstag im Derby gegen Everton zugezogen hat, sieht nach Angaben seines Trainers Jürgen Klopp "nicht gut" aus. Der Niederländer hatte das Feld bereits in der Anfangsphase verlassen müssen und war sofort in die Kabine gebracht worden. Nach Informationen von Goal und SPOX befürchten die Reds eine Verletzung am Kreuzband.

Dass Van Dijk unmittelbar im Anschluss an die Begegnung zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, zeigt das mögliche Ausmaß der Verletzung des Innenverteidigers. Der TV-Sender beIN Sports hatte bereits am Samstagabend berichtet, dass sich Van Dijk einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen habe und Liverpool damit sieben bis acht Monate fehlen könnte, doch Liverpool war von dieser voreiligen Meldung alles andere als begeistert. Nichtsdestotrotz droht der 29-Jährige auch die Teilnahme an der EM im nächsten Sommer zu verpassen, sollte sich die Kreuzbandverletzung bestätigen.

Liverpool: Neben Van Dijk auch Thiago verletzt?

Van Dijk war von Everton-Keeper Jordan Pickford böse umgegrätscht worden. Zuvor war jedoch die Fahne des Assistenten wegen einer angeblichen Abseitsposition hochgegangen. "Trotzdem denke ich, dass man sich das Foul nochmal hätte ansehen sollen, aber das ist halt nicht passiert", ärgerte sich Klopp im Nachgang. "Solch ein Einsteigen kann sich ein Torhüter im Strafraum nicht leisten. Wenn das nicht Abseits ist, ist das zu 100 Prozent ein Elfmeter", ergänzte er.

Ungewissheit herrscht auch bei Liverpools Neuzugang Thiago. Der Mittelfeldspieler war in der Schlussphase von Evertons Richarlison von den Beinen geholt worden und klagte nach der Partie über Schmerzen, wie Klopp im Anschluss erklärte: "Als ich das Spielfeld verließ, sagte mir Thiago, dass er glaubt, sich in der Situation mit Richarlison verletzt zu haben", so der 53-Jährige: "Wir werden sehen, ob das stimmt oder nicht, aber wenn er sich so gefühlt hat, müssen wir nachschauen."

Ohne Van Dijk kassierte Liverpool beim Tabellenführer Everton zwei Gegentore und konnte sich beim 2:2 nicht für die 2:7-Niederlage bei Aston Villa im vorherigen Liga-Duell revanchieren.