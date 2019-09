FC Liverpool: Virgil van Dijk dementiert Berichte über Vertragsverlängerung

Virgil van Dijk weiß nichts von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Der Niederländer will sich zunächst auf seine Spiele konzentrieren.

Innenverteidiger Virgil van Dijk hat Berichte über eine mögliche Vertragsverlängerung beim zurückgewiesen. "Ich bin momentan überhaupt nicht in Gesprächen", sagte er nach der 0:2-Niederlage gegen des in der bei Sky Sports.

"Es ist nichts los, das ist es", erklärte der Niederländer, als er auf eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2023 gültigen Vertrages angesprochen wurde. "Das liegt nicht an mir. Ich habe einige Berichte in den Medien gesehen, dass ich einem neuen Deal zugestimmt habe. Das Einzige, was ich jetzt tun möchte, ist, mich auf die Spiele zu konzentrieren. Und wir werden in Zukunft sehen, was passieren kann."

Medien berichteten von einem neuen Sechsjahresvertrag für Virgil van Dijk

Zuletzt berichtete der Daily Mirror van Dijk und die Reds hätten sich auf einen neuen Sechsjahresvertrag mit einem Wochengehalt von rund 225.000 Euro geeinigt.

Van Dijk, der jüngst zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde, läuft seit Januar 2018 für Liverpool auf und absolvierte seitdem 80 Pflichtspiele für die das Team von Trainer Jürgen Klopp.