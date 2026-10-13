Die Wechselspekulationen um Offensivspieler Kevin Schade vom FC Brentford nehmen weiter Fahrt auf. Ein Transfer im Januar würde für interessierte Klubs offenbar ziemlich kostspielig werden.

Einem Bericht von Sky zufolge ist ein Wintertransfer Schades grundsätzlich im Bereich des Möglichen, allerdings setze Brentford dabei klare Leitplanken. So würde Schade demnach im Januar mehr als 70 Millionen Euro Ablöse kosten.

Die Interessenten für den deutschen Nationalspieler stehen offenbar Schlange. Mehrere Vereine sollen Schade laut Sky derzeit intensiv unter die Lupe nehmen, Ende September war von Avancen des FC Liverpool berichtet worden. Mit dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und Tottenham sollen weitere Premier-League-Giganten ein Auge auf Schade geworfen haben.

Zahlt ein Klub mehr als 70 Millionen Euro für Kevin Schade?

Ob der 24-Jährige, dessen Vertrag in Brentford 2028 ausläuft, schon im Winter wechseln könnte, hänge schlichtweg davon ab, ob einer der interessierten Klubs bereit ist, auf die hohe Ablöseforderung Brentfords einzugehen. Schade, 2023 vom SC Freiburg nach England gewechselt, ist stark in die laufende Saison gestartet, in den ersten sechs Premier-League-Spielen gelangen ihm schon drei Tore. Mit Brentford ist er 2026/27 noch ungeschlagen (zwei Siege, vier Unentschieden) und nimmt in der Tabelle aktuell Rang vier ein.

Schade, der im März 2023 für das DFB-Team debütiert hatte, war zuletzt für den ersten Teil des Kaders für die ersten Länderspiele unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nominiert worden. Sowohl beim 1:1 in den Niederlanden als auch beim 0:1 gegen Griechenland kam der Brentford-Profi dabei von Beginn an zum Einsatz, startete auf dem linken Flügel. Insgesamt waren es Schades Länderspiele Nummer sechs und sieben.

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Sollte Schade tatsächlich für mehr als 70 Millionen Euro wechseln, könnte er unter Umständen Brentfords Transferrekord knacken. Bis dato stellt Bryan Mbeumo den teuersten Abgang in der Geschichte des englischen Erstligisten, der Offensivspieler war 2025 für 75 Millionen Euro Ablöse von Brentford zu Manchester United gewechselt.

Für Schade hatten die Engländer 2023 insgesamt 26 Millionen Euro nach Freiburg überwiesen. Der gebürtige Potsdamer kam für Brentford in bisher knapp vier Jahren insgesamt auf 120 Einsätze, in denen ihm 25 Tore gelangen.