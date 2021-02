Bericht: Leeds-Star Raphina im Visier des FC Liverpool

Raphina spielt in Leeds groß auf. Liverpool-Legende Jamie Carragher ist begeistert und zieht Vergleiche zu großen Namen.

Der englische Meister FC Liverpool hat offenbar ein Auge auf Angreifer Raphina vom Premier-League-Rivalen Leeds United geworfen. France Football berichtet, Spielerbeobachter der Reds hätten den Namen des Brasilianers ganz oben auf ihrer Liste möglicher Neuzugänge für den kommenden Sommer. Sie sollen den Klubchefs eine Verpflichtung Raphinas wärmstens empfehlen.

Das Interesse eines namhaften Klubs an dem 24 Jahre alten Linksfuß kommt angesichts dessen Vorstellungen in den letzten Wochen nicht überraschend. Raphina gehört bei Leeds zu den Leistungsträgern und steuerte in den letzten neun Premier-League-Spielen sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Assists) bei.

FC Liverpool: Raphina beeindruckte in Leeds wie einst Xabi Alonso bei den Reds

Beim 2:0-Erfolg des Aufsteigers gegen Crystal Palace am Montagabend ging Raphina zwar leer aus, mit einer starken Leistung beeindruckte er allerdings Liverpool-Legende Jamie Carragher. Dieser verglich ihn in seiner Funktion als TV-Experte bei "Monday Night Football" auf Sky Sports mit den Reds-Stars Mohamed Salah und Sadio Mane sowie Manchester Citys Raheem Sterling. Raphina verfüge über "riesige Qualität am Ball".

Im vergangenen Herbst war der Rechtsaußen, der auch auf der linken Angriffsseite einsetzbar ist, für rund 19 Millionen Euro Ablöse von Stade Rennes nach Leeds gewechselt. Gemäß Carragher habe er dort bereits in der ersten Trainingseinheit für Staunen gesorgt. So, wie er es selbst einst im Jahr 2004 mit Spaniens Idol Xabi Alonso erlebt habe.

Der ehemalige englische Nationalspieler schilderte: "Ich werde nie vergessen, wie Xabi Alonso nach Liverpool kam. Im ersten Training konnten wir anhand der Art, wie er passte, an der Geschwindigkeit, an den Geräuschen erkennen, dass wir da einen Guten bekommen hatten. So soll es (wegen Raphina) auch in der Leeds-Kabine gewesen sein."

Raphina kam Anfang 2016 vom brasilianischen Zweitligisten FC Avai nach Europa. Über Guimaraes, Sporting CP und eben Rennes landete er in Leeds. Dort steht er noch bis 2024 unter Vertrag.