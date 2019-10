FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung der Premier League

Liverpool empfängt Tottenham. Hier erfahrt Ihr, wo das Top-Spiel der Premier League heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 10. Spieltag der Premier League trifft der auf . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 27. Oktober, um 17.30 Uhr in Anfield.

Am vergangenen Wochenende hatte die Siegesserie des FC Liverpool ein Ende: Nach acht Siegen aus acht Spielen in der laufenden Saison kamen die Reds beim Erzrivalen nicht über ein Remis hinaus (1:1). Trotzdem steht das Team von Trainer Jürgen Klopp weiterhin auf dem ersten Platz.

Die Gäste aus London haben derweil noch nicht richtig Fuß gefasst: Nach neun Spielen rangiert Tottenham mit mageren 12 Punkten auf dem siebten Platz. Zumindest gelang den Spurs unter der Woche in der ein Befreiungsschlag gegen (5:0).

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Liverpool und Tottenham live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur: Das Premier-League-Duell im Überblick

Duell FC Liverpool - Tottenham Hotspur Datum Sonntag, 27. Oktober 2019 || 17.30 Uhr Ort Anfield, Liverpool ( ) Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute live im TV verfolgen - so geht's!

Seit dieser Saison gibt es eine Änderung im Hinblick auf die Übertragung der Premier League: Künftig werden die Spiele der englischen Beletage leider nicht mehr live auf DAZN gezeigt.

DAZN hat zwar die Übertragungsrechte an der Premier League verloren, hat aber weiterhin englischen Fußball im Angebot, darunter den FA-Cup sowie den Ligapokal. Zudem seht Ihr wie gewohnt alle anderen Top-Ligen Europas sowie die Champions League und Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN.

Im Rahmen eines kostenlosen Probemonats könnt Ihr das Angebot von DAZN vier Wochen lang zunächst gratis ausprobieren. Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung.

Die kostenlose DAZN-App ist in den entsprechenden Stores zu finden:

Trotz der Tatsache, dass DAZN die Premier League nicht mehr im Programm hat, könnt Ihr die heutige Partie zwischen Liverpool und Tottenham natürlich trotzdem live verfolgen.

Sky zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute live im Pay-TV

Sky hat sich die Übertragungsrechte der Premier League gesichert. Als einziger deutscher Sender zeigt der Bezahlsender ausgewählte Begegnungen der englischen Beletage im TV - so auch das Duell zwischen Liverpool und Tottenham.

Die Nutzung von Sky ist allerdings nicht kostenlos. Um die Premier League live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen findet Ihr auf der Sky-Website.

FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute live im TV bei Sky. Alle Infos zur Übertragung der Premier League:

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD Start der Übertragung: 17 Uhr

17 Uhr Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Um das Kräftemessen zwischen Liverpool und Tottenham heute im LIVE-STREAM zu verfolgen, seid Ihr bei Sky an der richtigen Stelle. Dort stehen Euch genau zwei Optionen zur Verfügung:

Sky Go zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Tottenham heute im LIVE-STREAM

Es besteht die Möglichkeit, Liverpool vs. Tottenham heute im LIVE-STREAM via Sky Go zu verfolgen. Dort seht Ihr den LIVE-STREAM analog zum TV-Programm des Bezahlsenders. Die Übertragung beginnt auch im LIVE-STREAM pünktlich mit den Vorberichten um 17 Uhr.

Die Nutzung von Sky Go ist jedoch ebenfalls nicht kostenlos. Ihr benötigt auch für den Online-Dienst ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Nur wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr Sky Go nutzen.

Die Sky-Go-App kann in den entsprechenden Stores heruntergeladen werden :

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Tottenham heute im LIVE-STREAM

Wer sich nicht mit einer Mitgliedschaft an Sky binden möchte, kann die Partie zwischen Liverpool und Tottenham auch mit Hilfe des Sky Tickets anschauen.

So könnt Ihr Euch beispielsweise einen 24-Stunden-Zugang sichern, der für einmalig 9,99 Euro zu erstehen ist. Alternativ steht auch ein Monatsabo zur Auswahl. Dort kosten die ersten vier Wochen 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Alle Infos zum Sky Ticket findet Ihr hier

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Aufeinandertreffen in Anfield nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zur Partie FC Liverpool vs. Tottenham Hotspur an!

Der LIVE-TICKER beginnt rund 20 Minuten vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Sobald der Ball in Liverpool rollt, verpasst Ihr keinerlei relevante Szene und bleibt stets über das Spielgeschehen auf dem Laufenden!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App: