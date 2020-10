FC Liverpool: Top-Talent Rhian Brewster vor Wechsel zu Sheffield United

Rhian Brewster steht vor einem Wechsel vom FC Liverpool zu Ligarivale Sheffield United. Bei einem Transfer würden die Reds mächtig abkassieren.

Top-Talent Rhian Brewster vom englischen Meister wird voraussichtlich zum Premier-League-Rivalen wechseln.

Nach Informationen von Goal und SPOX streichen die Reds beim anstehenden Transfer rund 20 Millionen Euro ein, die Ablöse kann zuzüglich Boni auf insgesamt 25 Millionen Euro ansteigen. Zudem sichert sich der englische Meister eine Rückkaufoption für die nächsten drei Jahre sowie 15 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf.

blitzte bei Liverpool ab

Der 20-Jährige wird seinen Medizincheck bei den Blades am Freitag absolvieren. Auch Crystal Palace hatte um Brewster gebuhlt, das Angebot der Londoner wurde allerdings vonseiten des LFC abgelehnt.

Brewster wurde in der Jugend des ausgebildet, 2015 wechselte er in die Liverpooler Nachwuchsabteilung. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres war der U21-Nationalspieler an Swansea City ausgeliehen.

Für die Swans hatte er in 22 Pflichtspielen elf Treffer erzielt.