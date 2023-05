FC Liverpool: Schiedsrichter weisen Vorwürfe von Jürgen Klopp zurück - droht nun eine Sperre?

In einem emotionalen Spiel setzt sich Liverpool gegen Arsenal durch - und Jürgen Klopp legt sich mal wieder mit dem Schiedsrichter an.

WAS IST PASSIERT? Nach dem schmerzhaften Jubel über den dramatischen 4:3 (3:1)-Erfolg gegen Tottenham Hotspur hat Liverpool-Trainer Jürgen Klopp Schiedsrichter Paul Tierney ins Visier genommen - doch jetzt drohen ihm Konsequenzen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Jürgen Klopp stürmte nach dem Last-Minute-Siegtreffer mit fliegenden Fäusten auf den Vierten Offiziellen zu, schrie ihm seinen Jubel ins Gesicht - und humpelte vom Platz.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe kein böses Wort gesagt", verteidigte sich der Teammanager des FC Liverpool und fügte scherzhaft an: "Ich habe mir in dem Moment wahrscheinlich den Oberschenkel gezerrt, also bin ich fairerweise schon bestraft worden."

"Wir haben unsere Geschichte mit Tierney, ich weiß wirklich nicht, was er gegen uns hat", schimpfte Klopp: "Er hat gesagt, dass es kein Problem gibt, aber das kann nicht wahr sein." Sein Jubel sei "unnötig" gewesen, "aber was er zu mir gesagt hat, als er mir Gelb gab, ist nicht in Ordnung".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/Twitter/GOAL

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Seine Worte könnten Konsequenzen haben, Klopp musste in dieser Saison bereits eine Sperre aufgrund seines Verhaltens an der Seitenlinie absitzen. Das englische Schiedsrichter-Gremium wies nach der Überprüfung der Tonaufzeichnung des Spiels "jede Andeutung zurück, dass Tierneys Verhalten unangemessen war".

Noch ist offen, ob Wiederholungstäter Klopp ein Disziplinarverfahren droht. Laut Daily Mail droht dem Deutschen eine Sperre von mehreren Spielen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Doch der Liverpooler Traum, sich nach einer holprigen Saison für Europa zu qualifizieren, lebt nach dem vierten Sieg in Serie und Tabellenplatz fünf. Für einen Champions-League-Rang kommt die Aufholjagd aber wohl zu spät, zu weit sind die Top 4 um den neuen Spitzenreiter Manchester City enteilt.