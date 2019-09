Durch den souveränen 3:1-Sieg gegen hat der einen neuen Premier-League-Rekord aufgestellt.

Der Heimerfolg gegen die Magpies war für die Reds bereits der 14. Ligasieg in Serie. Dabei erzielte Liverpool immer mindestens zwei Treffer. Nie zuvor gelang einem englischen Erstligisten eine ähnliche Serie.

Saisonübergreifend ist das Team von Trainer Jürgen Klopp nun seit 23 Ligaspielen ohne Niederlage. Damit ist die Mannschaft nur noch eine Partie von der Einstellung eines Vereinsrekords entfernt. In der Meistersaison 1990 blieben die Reds 24 Spiele in Serie ungeschlagen.

14 - Liverpool are the first team in top-flight history to win 14 consecutive matches while scoring more than once in each win. Entertainment. pic.twitter.com/dlZLvjjS4Q