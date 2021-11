Am vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist der FC Porto heute zu Gast bei Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr im Stadion an der Anfield Road.

Der LFC ist seiner Konkurrenz in der Gruppe B längst enteilt und geht somit ohne Druck in die Partie. In einer ganz anderen Situation befinden sich die Portugiesen - man ist zwar Zweiter, jedoch nur mit einem Minimalvorsprung auf Atletico. Möchte der FC Porto das Weiterkommen also selbst in der Hand haben, muss heute ein Sieg her!

Im Hinspiel siegte Liverpool klar und deutlich mit 5:1. Werden wir heute erneut einen Kantersieg der Reds sehen oder verschafft sich der FC Porto eine aussichtsreiche Position für den letzten Spieltag? GOAL liefert die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FC Liverpool vs. FC Porto heute live: Die Daten zum Spiel

Wettbewerb: Champions League | 5. Spieltag | Gruppe B

Champions League | 5. Spieltag | Gruppe B Begegnung: FC Liverpool vs. FC Porto ( LIVE-TICKER )

FC Liverpool vs. FC Porto ( ) Datum: Mittwoch, 24. November 2021

Mittwoch, 24. November 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Anfield Road | Liverpool

FC Liverpool vs. FC Porto heute live im TV: Wird die Champions League heute im Fernsehen übertragen?

In der Champions League galten seit jeher andere Regeln, was die TV-Ausstrahlung betrifft. Immer wieder wurden wichtige Spiele der deutschen Mannschaften live im Free-TV gezeigt. Die restlichen Partien konnte man sich dann auf Sky ansehen. Doch diese Zeit gehört der Vergangenheit an - mittlerweile seht Ihr keine Partien mehr im frei empfangbaren Fernsehen und Sky zeigt keine einzige Begegnung der Königsklasse mehr live. Seit dieser Saison seht Ihr die Champions League nur noch bei den Streaming-Sendern DAZN und Amazon Prime Video! Welcher Sender die heutige Partie zeigt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

Champions League heute live auf DAZN: So seht Ihr FC Liverpool vs. FC Porto heute live im STREAM

Ihr könnt es der Headline bereits entnehmen: Die Begegnung seht Ihr heute live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN. Der Sportsender überträgt die Partie via Internet-STREAM und Ihr könnt das Spiel somit auf zahlreichen mobilen Geräten sehen. Voraussetzung zum Abruf des LIVE-STREAM ist eine stabile Internetverbindung sowie die zugehörige DAZN-App, die auf dem Gerät Eurer Wahl installiert ist.

Wer das Live-Angebot beim "Netflix des Sports" nutzen möchte, muss vorher einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft zustimmen. Mehr Infos zu den Kosten gibt's im folgenden Abschnitt.

Champions League & DAZN - it's a Match! Das kostet die Mitgliedschaft

Die Vielfalt, die Ihr auf DAZN wiederfinden werdet, ist immens: Ihr wollt die Champions League sehen? Go for it - DAZN zeigt 121 von 137 möglichen Partien! Die Bundesliga? Lewy, Reus, Wirtz & Co. seht Ihr freitags und sonntags beim Streamingservice. Auch andere Sportarten seht Ihr nur hier: So ist es beispielsweise möglich, Basketball, Eishockey, Handball, Boxen oder MMA live und on-demand abzurufen.

Diese riesige Auswahl kostet Euch entweder einmalig 149,99 Euro für das Jahresabo oder 14,99 Euro pro Monat für die Monatsmitgliedschaft. Beide Varianten bieten gewisse Vorteile - so ist der Monatsvertrag monatlich kündbar, die Jahresmitgliedschaft bietet diese Flexibilität zwar nicht, ist jedoch auf den Monat gerechnet (12,50 Euro pro Monat) etwas günstiger.

FC Liverpool vs. FC Porto heute live auf DAZN: Die Übertragung der Champions League im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentar: Benni Zander

Spielt Thiago heute? Das sind die Aufstellungen vom FC Liverpool und FC Porto in der Champions League

Hier findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

FC Liverpool vs. FC Porto heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER zur Champions League

Ihr habt heute keine Zeit, die gesamte Begegnung auf DAZN live zu sehen? Auch kein Problem, GOAL bietet Euch die Lösung! Wir stellen Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung und Ihr verpasst somit keine wichtige Szene der Partie.

FC Liverpool vs. FC Porto heute live: Die Übertragung in der Übersicht