FC Liverpool vs. Norwich City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die Premier League übertragen

Die Premier League ist zurück! Am Freitagabend eröffnet der FC Liverpool die neue Saison gegen Norwich City. Goal verrät, wo die Partie live läuft.

Auf geht's auf der Insel! Die Premier League geht in ihre neue Saison und Vizemeister darf diese eröffnen. Die Reds haben am Freitagabend zu Gast. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Der FC Liverpool hat in der vergangenen Saison den ersten Titel in der Ära Jürgen Klopp gewonnen. Die Männer von der Merseyside siegten gegen Tottenham im Champions-League-Finale und gewannen so den Henkelpott. Nach der bitteren Vizemeisterschaft im Vorjahr, bei der man einen Punkt hinter blieb, will man in diesem Jahr nur eines: die englische Meisterschaft. Ein Sieg gegen Norwich ist daher Pflicht.

Die Gäste sind in der vergangenen Saison in die höchste englische Spielklasse zurückgekehrt und haben deswegen ganz andere Ziele, als die Hausherren. Für das Team von Trainer Daniel Farke zählt einzig der Klassenerhalt. Ein Punkt an der Anfield Road wäre nichts anderes als eine Sensation.

FC Liverpool vs. Norwich City im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alles Wissenswerte rund um die Übertragung der Partie, die den Saisonauftakt der Premier League darstellt. Um 20 Uhr geht es dann hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen .

FC Liverpool vs. Norwich City: Der Premier-League-Auftakt auf einen Blick

Duell FC Liverpool vs. Norwich City Datum Freitag, 9. August 2019 | 21 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool ( ) Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. Norwich City: Die Premier League live im TV sehen

Endlich wird in einer der großen europäischen Ligen wieder um Zählbares gekämpft. Den Auftakt machen die Reds, die als Titelfavorit (gemeinsam mit Manchester City) gehandelt werden. Das Spiel FC Liverpool vs. Norwich City wird dabei live im deutschen Fernsehen zu sehen sein.

Das liegt daran, dass die Premier-League-Rechte zur neuen Saison den Besitzer gewechselt haben. Nachdem der Ismaninger Streamingdienst DAZN in der vergangenen Spielzeit noch alle Begegnungen von der Insel live im Stream übertragen hat, ist die höchste englische Spielklasse nun zum Sender Sky zurückgekehrt. Das bedeutet ganz einfach: Liverpool vs. Norwich City wird am Freitagabend live und in voller Länge im TV bei Sky gezeigt / übertragen.

FC Liverpool vs. Norwich City heute live im TV bei Sky sehen

Im deutschen TV-Spektrum ist der Kanal der einzige Sender, der die vollen 90 Minuten zeigt und mit dabei ist, wenn Jürgen Klopp einen erfolgreichen Saisonauftakt feiern will. Voraussetzung, um bei Sky LIVE-Fußball anschauen zu können, ist ein Abonnement beim Unterföhringer Sender, das Ihr vor der Partie abgeschlossen haben müsst. Alle Infos zu den angebotenen Paketen gibt es auf der Homepage.

Sky zeigt ab der Saison 2019/20 alle 380 Spiele der Premier League in voller Länge - 232 davon exklusiv live! Damit zeigt Sky zu jeder Anstoßzeit ein Match live.

Football is BACK at Anfield



Tonight it all starts again #ThisMeansMore pic.twitter.com/7SOeg24PSP — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2019

Sky Sport 1 HD ist am Freitagabend Euer Kanal, wenn Ihr Fan der Reds oder der Grün-Gelben seid. Zudem wird das Spiel für jeden Sky-Kunden zu sehen sein, auch wenn kein Premier-League-Paket erworben wurde. Alle Infos hierzu gibt es hier.

Alternativ zur LIVE-Übertragung im TV gibt es auch die Möglichkeit, die Begegnung live im Stream anzusehen. Alle Infos dazu folgen im nächsten Abschnitt.

FC Liverpool vs. Norwich City: Die Premier League heute im LIVE-STREAM sehen

FC Liverpool vs. Norwich City wird also live im TV bei Sky übertragen. Zusätzlich besteht für jeden Liverpool-Fan die Chance, das Duell der beiden Kontrahenten live im Stream anzusehen.

FC Liverpool vs. Norwich City heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Da Sky sich die Rechte zurückgeholt hat und die Premier League wieder live im TV zeigt, hat der Sender auch das Recht, die Partien live im Stream zu übertragen. Bedeutet im Klartext: Die vollen 90 Minuten zwischen Liverpool und Norwich City gibt es im LIVE-STREAM bei Sky Go und bei Sky Ticket.

Während Ihr zu Sky Go einen Extra-Login erhaltet (Kennnummer plus PIN), müsst Ihr Sky Ticket separat buchen. Das Angebot kann dort für einen Monat oder länger in Anspruch genommen und dann - falls gewünscht - wieder gekündigt werden.

Sky Go könnt Ihr Euch für jedes internetfähige Endgerät herunterladen: Auf dem Handy, Laptop oder Tablet könnt Ihr die App installieren, da Sky Go auf den meisten mobilen Geräten verfügbar ist. Hier gibt es die Apps zum Download:

FC Liverpool vs. Norwich City im LIVE-STREAM bei DAZN - geht das?

Viele Fans waren es in der Saison 2018/19 gewohnt, die Reds Woche für Woche live im Stream von DAZN zu sehen. Das ist Geschichte, denn DAZN hat seine vollen Rechte wieder an Sky abgegeben.

Das bedeutet, dass die Premier-League-Spieler nicht mehr beim Ismaninger Dienst zu sehen sind, sondern stattdessen der Pay-TV-Sender aus dem Norden Münchens wieder überträgt.

Bei DAZN könnt Ihr dafür ab sofort alle Freitagsspiele der Bundesliga live im Stream anschauen. Infos zu dieser Änderungen bekommt Ihr in diesem Artikel auf unserer Seite.

Die Mannschaftsaufstellungen von Jürgen Klopp und Daniel Farke gibt es gegen 20 Uhr an genau dieser Stelle.

FC Liverpool vs. Norwich City heute im LIVE-TICKER verfolgen

Die Premier League gibt es nicht nur live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen, sondern wird auch von Goal live im TICKER begleitet.

Dieser sollte die Alternative sein, wenn Ihr an diesem Freitagabend keinen TV-Bildschirm in der Nähe habt und auch die Computerbildschirme schwarz bleiben.

Gegen 20.20 Uhr beginnen die Vorberichte zum Eröffnungsspiel der neuen Saison, ehe dann um 21 Uhr der Ball ins Rollen gebracht wird. In den Vorberichten erfahrt Ihr alles zum personellen Aufgebot der Reds und der Gäste aus Norwich, der Vorbereitung und, und, und.

Der LIVE-TICKER zu Liverpool vs. Norwich City wird am Freitag kostenlos von uns bereitgestellt.

FC Liverpool vs. Norwich City: Der Direktvergleich