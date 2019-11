FC Liverpool vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alles zur Übertragung der Premier League

FC Liverpool vs. Manchester City: Wer zeigt / überträgt das Top-Spiel der Premier League heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal liefert die Antworten.

Premier League, 12. Spieltag: Der FC Liverpool empfängt am Sonntagabend die Mannschaft von Manchester City. Das Top-Spiel wird in Anfield ausgetragen. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Was war das für ein Krimi im Kampf um die englische Meisterschaft in der vergangenen Saison! Der und duellierten sich bis zum letzten Spieltag. Am Ende feierte ManCity. Die Mannschaft von Pep Guardiola sicherte sich mit lediglich einem Zähler Vorsprung den Premier-League-Titel.

In dieser Spielzeit könnte es ähnlich spannend werden. Doch bislang haben die Reds die Nase vorn. Das Team von Jürgen Klopp führt die Tabelle der Premier League an. ManCity hat aktuell sechs Punkte Rückstand auf den FC Liverpool. Ohnehin seien die Reds für City-Coach Pep Guardiola "das aktuell vielleicht beste Team der Welt".

FC Liverpool vs. Manchester City: Wer gewinnt das TopTop-Spiel spiel der Premier League? Goal fasst Euch in diesem Artikel zusammen, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER sowie über die Aufstellungen beider Teams.

FC Liverpool vs. Manchester City: Alle Daten zum Top-Spiel der Premier League

Duell FC Liverpool - Manchester City Datum Sonntag, 10. November 2019 || 17.30 Uhr Ort Anfield, Liverpool ( ) Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool vs. Manchester City heute live im TV verfolgen - geht das?

DAZN-Abonnenten? Wir müssen Euch gleich in den ersten Zeilen dieses Abschnitts enttäuschen. Seit diesem Sommer ist der Streamingdienst nicht mehr für die Live-Übertragung der Premier League verantwortlich. Daher die schlechte Nachricht: FC Liverpool vs. Manchester City wird heute nicht live von DAZN übertragen.

Ihr wollt dennoch nicht auf englischen Fußball verzichten? Kein Problem. Schließlich zeigt DAZN weiterhin den FA Cup, den Carabao Cup sowie zahlreiche Spiele der unteren Ligen Englands.

Das reicht Euch nicht, weil Ihr absolute Fußball-Freaks seid? Bei DAZN seht Ihr bis auf die Premier League alle anderen Top-Ligen Europas - Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 - sowie die Champions League und Europa League in voller Länge im LIVE-STREAM - und das ganze sogar die ersten vier Wochen lang kostenlos. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage gratis.

Die kostenlose DAZN-App gibt's hier:

Zurück zu FC Liverpool vs. Manchester City: Wer zeigt / überträgt das Top-Spiel der Premier League heute live im TV? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

Wir haben einen starken Verdacht, auf welches PL-Spiel ihr euch am Wochenende am meisten freut... 😜#skypl pic.twitter.com/vHSLr4AC7n — Sky Sport (@SkySportDE) November 7, 2019

Sky zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute live im Pay-TV

Sky hat sich die Übertragungsrechte der Premier League gesichert. Als einziger deutscher TV-Sender zeigt Sky die Spiele des englischen Fußball-Oberhauses live im TV - allerdings nur im Pay-TV.

Wollt Ihr das Top-Spiel der Premier League heute Abend live verfolgen? Dann schaltet den Bezahlsender ein! Nur Sky überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute live und in voller Länge im TV.

All eyes on Sunday 👊 pic.twitter.com/BJSlV9juwY — Liverpool FC (@LFC) November 7, 2019

Erlebe FC Liverpool vs. Manchester City heute live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Premier League:

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Start der Übertragung: 17 Uhr

Anstoß: 17.30 Uhr

Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Experte: Mladen Petric

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt, um das Top-Spiel der Premier League live genießen zu können, ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen findet Ihr auf der Sky-Website.

FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wer zeigt / überträgt das Top-Spiel der Premier League zwischen dem FC Liverpool und Manchester City heute im LIVE-STREAM? Ist Sky auch im Internet Eure erste Anlaufstelle? Ja, definitiv! Welche zwei Möglichkeiten Euch Sky bietet, um LFC vs. ManCity heute im LIVE-STREAM genießen zu können, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Go ist die erste Option, die wir Euch vorstellen. Bezahlsender Sky ist heute auch im Internet Eure erste Adresse, wenn Ihr das Top-Spiel der Premier League live verfolgen wollt.

Sky überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS - wie diesen zu Liverpool vs. ManCity - anlog zum TV-Programm des Bezahlsenders. Die Übertragung beginnt auch im LIVE-STREAM pünktlich um 17 Uhr.

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Ihr benötigt auch für den Online-Dienst ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Nur wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Premier League bei Sky Go genießen.

Wollt Ihr FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM mit Sky Go erleben? Hier gibt's die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM

Mit dem LIVE-STREAM von Sky Ticket könnt Ihr die Premier League heute ebenfalls live und in voller Länge im Stream verfolgen. Und das Beste? Sky Ticket erspart Euch ein langfristiges Abonnement bei Sky. Stattdessen könnt Ihr die zahlreichen Livesport-Events des Bezahlsenderes über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Allerbeste? Sky Ticket zeigt FC Liverpool vs. Manchester City heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Um das Top-Spiel der Premier League live mit Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier bekommt Ihr die Kosten im Überblick:

Das Monatsabo: 9,99 Euro im ersten Monat / danach monatlich 29,99 Euro / Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen

9,99 Euro im ersten Monat / danach monatlich 29,99 Euro / Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen Das Tagesabo: 24-Stunden-Angebot / einmalig 9,99 Euro

FC Liverpool vs. Manchester City heute im LIVE-TICKER verfolgen

Top-Spiel in der Premier Leauge! Doch Ihr könnt das Aufeinandertreffen in Anfield nicht live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen? Kein Problem. Goal hat die perfekte Alternative für Euch parat:

Der LIVE-TICKER beginnt bereits rund 20 Minuten vor Anpfiff mit der Vorberichterstattung. Sobald der Ball in Liverpool rollt, verpasst Ihr keine relevante Szene und bleibt 90 Minuten lang stets über das Spielgeschehen im Top-Spiel der Premier League auf dem Laufenden!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC Liverpool vs. Manchester City: Die Aufstellungen in der Premier League

FC Liverpool: Mit welcher Anfangsformation gehen die Reds in das Top-Spiel der Premier League? Manchester City: Mit welcher Anfangself wird ManCity in Anfield auflaufen? Wir verraten Euch knapp eine Stunde vor dem Anpfiff alle Details zu den Aufstellungen beider Mannschaften.

FC Liverpool vs. Manchester City: Die Bilanz in der Premier League

FC LIVERPOOL 162 Duelle in der Premier League MANCHESTER CITY 78 Siege 43 41 Unentschieden 41 43 Niederlagen 78 286 Tore 222

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. Manchester City heute live? So wird das Top-Spiel der Premier League übertragen