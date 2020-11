FC Liverpool vs. Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League

Die obersten Plätze der Premier League sind hart umkämpft. Hier bekommt Ihr die Informationen zur Partie Liverpool vs. Leisester.

Am Sonntag um 20.15 Uhr treffen im Spitzenspiel der Premier League der FC Liverpool und Leicester City aufeinander. Gespielt wird im Anfield Stadium .

Der ist seit sieben Partien ungeschlagen . Nur zwei Unentschieden mussten die Red Devils in dieser Phase hinnehmen. Am vergangenen Spieltag traf das Team von Jürgen Klopp auf Manchester City und holte einen Punkt. Mit nur wenigen Zählern Abstand zur Tabellenführung würde Liverpool ein Sieg gegen Spitzenreiter Leicester reichen , um die Spitze anzuvisieren. Auch Teams wie Tottenham mischen im englischen Oberhaus zudem ganz oben mit.

stand vor dem Spieltag ganz oben und kann mit einem Sieg wieder zurück an die Spitze . Mit sechs Siegen und nur zwei Niederlagen spielt das Team von Trainer Brendan Rodgers um die Meisterschaft mit. Außerdem ist Stürmer Jamie Vardy in bestechender Form: mit acht Treffern in sieben Einsätzen befindet er sich ganz weit oben in der Torschützenliste der Premier League .

Mehr Teams

Wann und wo Ihr das Spiel heute sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel FC Liverpool vs. Leicester City Wettbewerb Premier League, 9. Spieltag Datum Sonntag, 22. November 2020 Anstoß 20.15 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Premier League übertragen

Von vielen wird die Premier League als spannendste Liga Europas angesehen. Das liegt mitunter an der hohen Anzahl an Top-Teams. In gibt es nicht den einen Favoriten, sondern mehrere Teams die Chancen auf den Titel haben. Deshalb erfreut sich die Premier League an so großer Beliebtheit bei Fans auch außerhalb Englands.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Die Rechte an der Übertragung der Spiele in hat sich dabei ein einziger Anbieter gesichert. Möchtet Ihr das Spiel sehen, gelingt das auf Sky .

Wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

"I feel fit, feel ready to go." 👊 @andrewrobertso5 on his fitness and a look ahead to a tough test in #LIVLEI 👇 — Liverpool FC (@LFC) November 21, 2020

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im TV

Möchtet Ihr das Spiel heute im TV sehen geht das im Programm von Sky . Bereits ab 19.30 Uhr beginnen die Vorberichte zur Partie auf dem Sender Sky Sport 1 und Sky Sport UHD . Begleiten und mit den wichtigsten Informationen vor und während des Spiels versorgen werden Euch:

Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Florian Schmidt-Sommerfeld Experte: Mladen Petric

Um das Spiel im Programm von Sky zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement . Das Sport-Paket bekommt Ihr im Abonnement ab 17,50 Euro monatlich mit einer Aktivierungsgebühr in Höhe von 12,90 Euro. Mehr Informationen zu den Abonnements bekommt Ihr hier .

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch noch verschiedene Optionen für einen LIVE-STREAM an. Sky Go und Sky Ticket bieten Euch beide das gleiche Erlebnis zu unterschiedlichen Konditionen . Für wen welches Angebot geeignet ist, erfahrt Ihr in den folgenden zwei Abschnitten.

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: Mit Sky Go live dabei sein

Besitzt Ihr bereits ein Sky-Abonnement , dann steht Euch auch der LIVE-STREAM per Sky Go zur Verfügung. Damit seht Ihr das Sky-Programm Eures Abonnements per LIVE-STREAM , ohne dabei Zusatzkosten zu verursachen . Sky Go könnt Ihr in der Sky-Go-App auf Eurem Smartphone oder auf Eurem Laptop sehen.

Mehr Informationen zu Sky Go und den Download der App findet Ihr hier .

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: So funktioniert Sky Ticket

Ihr habt noch kein Sky-Abonnement , möchtet Euch aber auch nicht langfristig binden ? Mit dem Sky Ticket ist das möglich. Ihr könnt den LIVE-STREAM zum Spiel Liverpool vs. Leicester sehen, ohne ein Abonnement abzuschließen. Ihr könnt das für Euch passende Sky Ticket erwerben und nach 30 Tagen wieder kündigen . So bleibt Ihr flexibel , müsst aber nicht auf die Inhalte von Sky verzichten. Den Sport Monat bekommt Ihr bereits ab 9,99 Euro im Monat.

Mehr Informationen zu Sky Ticket und den Preisen findet Ihr hier .

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen ? Dann schaut auf jeden Fall im LIVE-TICKER von Goal vorbei. Hier bekommt Ihr Analysen, Statistiken und verpasst garantiert kein Tor der Begegnung.

Den LIVE-TICKER zur Partie FC Liverpool vs. Leicester City könnt Ihr hier kostenlos aufrufen!



Bild: imago images / PA Images

FC Liverpool gegen Leicester City live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Ihr möchtet wissen, wer heute auf dem Platz stehen wird? Noch sind die Aufstellungen nicht offiziell bekannt, doch zu einem späteren Zeitpunkt findet Ihr diese hier.