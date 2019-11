FC Liverpool vs. KRC Genk: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird die Königsklasse übertragen

Der FC Liverpool steht gegen KRC Genk vor eine Pflichtaufgabe. Goal verrät, wie die Champions League heute live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Titelverteidiger gegen Underdog, gegen . Am Dienstagabend muss der an der Anfield Road ran. In der treffen die Reds auf den . Anpfiff ist um 21 Uhr.

In CL-Gruppe E ist noch alles offen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp siegte zuletzt zweimal, nachdem der Auftakt gegen Napoli verloren ging. Mit sechs Punkten rangieren Virgil van Dijk und Co. auf Tabellenplatz zwei, einen Zähler hinter dem Serie-A-Klub. Zudem steht Liverpool in der Premier League gut da und führt die Tabelle an.

Auf der Gegenseite hat der KRC Genk erst einen Punkt auf der Habenseite. Das bedeutet in Gruppe E den letzten Tabellenplatz. Noch ist allerdings nichts verloren, denn mit einem Auge schielen die Belgier noch auf Platz drei und damit die Quali für die .

FC Liverpool vs. KRC Genk heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal verrät, wie die Gruppenphase der Champions League live im Fernsehen und im Internet gezeigt / übertragen wird. Außerdem erfahrt Ihr, welcher LIVE-TICKER sich anbietet und wie die Aufstellungen aussehen.

FC Liverpool vs. KRC Genk: Alle Infos zur Champions-League-Partie

Begegnung FC Liverpool vs. KRC Genk Datum Dienstag, 5. November 2019 | 21 Uhr Ort Anfield Stadium, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

Champions League: FC Liverpool vs. KRC Genk heute im LIVE-STREAM sehen

Der FC Liverpool gewann in der Vorsaison die Champions League, weswegen die Titelverteidigung für das Team von Jürgen Klopp natürlich ein Ziel ist. Am Dienstag geht es erst einmal gegen den KRC Genk - und es gibt gute Nachrichten für Euch. Denn FC Liverpool vs. KRC Genk ist heute im LIVE-STREAM zu sehen.

FC Liverpool vs. KRC Genk heute live und exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von der Anfield Road live und exklusiv in einem LIVE-STREAM. Der Streamingdienst aus Ismaning hält die Rechte an der Champions League und damit auch an der Begegnung Liverpool vs. Genk.

DAZN teilt sich die Rechte für die Königsklasse mit dem Pay-TV-Sender Sky, zeigt / überträgt aber die Begegnung Liverpool vs. Genk exklusiv in voller Länge auf seiner Plattform. Das liegt daran, dass Sky sich an diesem Dienstag für ein anderes Spiel entschieden hat.

Sendungsbeginn beim Streamingdienst ist um 20.50 Uhr mit Kommentator Marco Hagemann und dem Experten Sebastian Kneißl. Soviel dazu, das war es aber noch nicht.

FC Liverpool vs. KRC Genk heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN sehen - der Gratismonat

FC Liverpool vs. KRC Genk kommt heute live und exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM auf DAZN - und das geht auch noch kostenlos. Denn: Der Streamingdienst schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, mittels welchem Ihr die vollen 90 Minuten ohne zu zahlen anschauen könnt.

Was Ihr tun müsst? Einfach bei DAZN als Neukunde registrieren, Fußball heute live schauen und dann nach 30 Tagen entscheiden, ob Ihr weiter mit dabeibleiben wollt. Ein Abo mit monatlicher Kündigungsfrist kostet dann 11,99 Euro im Monat, ein Jahresabo kostet einmalig 119,99 Euro, also umgerechnet knapp zehn Euro pro Monat.

Neben zahlreichen Livespielen der Champions League zeigt DAZN auch die Europa League, , , und sowie auch zahlreiche Box-Events, die UFC, NBA, NFL, NHL und MLB.

Champions League: FC Liverpool vs. KRC Genk heute live im TV sehen: Geht das?

Wir wissen nun also bereits Bescheid, dass die Partie Liverpool vs. Genk im LIVE-STREAM angesehen werden kann, wenn man das will. Doch gibt es eine Alternative? Kann man FC Liverpool vs. KRC Genk heute live im TV schauen? Die Antwort gibt es hier.

FC Liverpool vs. KRC Genk heute live im TV bei Sky sehen - geht das?

Der FC Liverpool hat den KRC Genk zu Gast, doch die Begegnung läuft nicht in voller Länge live im TV. Denn: Sky zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten nicht als Einzelspiel, da die Rechte beim Streamingdienst DAZN liegen.

Die Partie gibt es zwar nicht in voller Länge, dafür zeigt / überträgt Sky aber die Konferenz, in der Liverpool vs. Genk mit dabei ist. Die Konferenz läuft auf Sky Sport 1 HD.

FC Liverpool vs. KRC Genk heute live auf dem Smart-TV sehen - mit DAZN

Mit einem kleinen, aber feinen Trick könnt Ihr dagegen FC Liverpool vs. KRC Genk heute live und in voller Länge auch im Fernsehen sehen. Dazu ist DAZN Euer Ansprechpartner, denn wenn Ihr die kostenlose DAZN-App auf dem Smart-TV installiert, kommt Liverpool vs. Genk dann doch live im TV.

Die Kommentatoren des Spiels und auch alle anderen Details zur Übertragung bleiben gleich, die vollen 90 Minuten laufen dann aber via LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV.

Champions League: FC Liverpool vs. KRC Genk heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid am Dienstagabend unterwegs und verpasst so die vollen 90 Minuten von FC Liverpool vs. KRC Genk live im Stream von DAZN? Kein Problem, denn die vollen 90 Minuten könnt Ihr auch anderweitig mitverfolgen.

FC Liverpool vs. KRC Genk wird bei Goal im LIVE-TICKER zu verfolgen sein. Das geht natürlich kostenlos, denn Goal schreibt einen LIVE-TICKER zu jedem Champions-League-Spiel.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos und informiert dich bereits vor Spielbeginn über die relevanten News zum Spiel. Während des Duells verpasst du dann kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene.

Champions League: Die Highlights von FC Liverpool vs. KRC Genk sehen

FC Liverpool vs. KRC Genk live im Stream oder im Ticker verpasst? Kein Problem, denn DAZN hat ein weiteres Spezialangebot parat. Der Streamingdienst zeigt / überträgt die Highlights von FC Liverpool vs. KRC Genk rund 30 Minuten nach Schlusspfiff auf seiner Plattform.

Die Highlights und das Re-Live von FC Liverpool vs. KRC Genk sehen! Hier gibt's den DAZN-Gratismonat!

Doch das war es noch lange nicht: Ihr wollt die 90 Minuten von der Anfield Road noch ein zweites Mal anschauen? Dann tut das, denn DAZN zeigt FC Liverpool vs. KRC Genk auch auf Abruf im Re-Live.

Um die Highlights oder das Re-Live zu nutzen, brauchst du ein Abo bei DAZN. Alle Infos dazu findest du hier.

Die Mannschaftsaufstellungen der Reds und die der Belgier kommen gegen 20 Uhr an die Öffentlichkeit. Dann findet Ihr sie auch hier.

FC Liverpool vs. KRC Genk, das Hinspiel in der Champions-League-Gruppenphase