FC Liverpool könnte 1,6 Milliarden Euro kassieren: Mega-Deal um neuen Investor soll bevorstehen

Wie die Fenway Sports Group, Mehrheitseigner der Reds, gegenüber der Financial Times bestätigte, gebe es aktuell Verhandlungen mit einem Konsortium um den Unternehmer Amit Bhatia über einen Verkauf von vielen Anteilen am Premier-League-Klub.

Bhatia hatte erst kürzlich seine Anteile an den Queens Park Rangers verkauft. Der Guardian behauptet, bei dem anstehenden Mega-Deal gehen es um 30 Prozent der Anteile an Liverpool im Wert von 1,6 Milliarden Euro. Spekulationen gibt es noch um einen Einstieg von Amazon-Gründer Jeff Bezos, der sich aber noch nicht sicher sei, ob er tatsächlich als Investor einsteigen wolle.

Auch sei noch nicht klar, inwiefern Teile des Verkaufs das Transferbudget der Reds für den kommenden Sommer erhöhen könnten.

FC Liverpool: Enttäuschende Saison trotz Transfers für 500 Millionen

Bereits in der Sommertransferperiode 2025 hatte Liverpool zu einer überdimensionalen Shoppingtour angesetzt und für knapp 500 Millionen Euro neue Spieler verpflichtet. Unter anderem kamen Alexander Isak für 145 Millionen, Florian Wirtz für 125 Millionen und Hugo Ekitike für 95 Millionen.

Sportlicher Erfolg stellte sich jedoch zumindest kurzfristig nicht ein: In der Champions League verabschiedete sich das neu zusammengekaufte Starensemble im Viertelfinale, in der Meisterschaft reichte es am Ende gerade so für die Champions-League-Qualifikation auf Platz fünf. Im FA Cup folgte eine 0:4-Rutsche gegen Manchester City im Viertelfinale und im League Cup war bereits in der 4. Runde nach einem desaströsen Auftritt gegen Crystal Palace Schluss.

Als Resultat der sportlich wenig zufriedenstellenden Saison wurde Meistertrainer Arne Slot Ende Mai entlassen. Sein Nachfolger ist Andoni Iraola, der im Sommer noch einige Kaderbaustellen zu schließen hat: So verließ nicht nur Klubikone Mohamed Salah den LFC, sondern auch Abwehr-Star Ibrahima Konate. Der Franzose wechselt ablösefrei zu Real Madrid. Als Ersatz wurden bereits Victor Munoz und Jeremy Jacquet für über 100 Millionen Euro verpflichtet.

Getty Images







