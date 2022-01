FC Liverpool: Jürgen Klopp berichtet von falsch positiven Coronatests

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat verraten, dass ein Großteil seines Kaders in der vergangenen Woche fälschlicherweise positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

"Wir hatten in der letzten Woche einen großen Corona-Ausbruch. Doch es zeigte sich jetzt, dass wir viele falsche positive Ergebnisse hatten", sagte Klopp auf der Pressekonferenz nach dem 4:1-Sieg gegen Shrewsbury Town im FA Cup.

Klopp: Korrektes Ergebnis nur bei Alexander-Arnold

Der 54-Jährige räumte ein: "Aber die Regeln sind so, wie sie sind. All diese Spieler, die falsch positiv sind, durften nicht spielen, obwohl sie kein Corona hatten." Lediglich bei Trent Alexander-Arnold hätte ein korrektes positives Ergebnis vorgelegen. "Alle anderen waren falsch positive Ergebnisse", stellte Klopp klar.

Die Reds hatten in der vergangenen Woche zahlreiche Coronafälle vermeldet. Auch Klopp und dessen Assistent Pep Lijnders waren positiv.

FC Liverpool: Hinspiel gegen FC Arsenal nun am 13. Januar

In der Folge war das League-Cup-Halbfinale gegen den FC Arsenal, welches am vergangenen Donnerstag hätte stattfinden sollen, abgesagt und verschoben worden. Auch das Trainingszentrum wurde nach Absprache mit den Behörden geschlossen. Das Hinspiel gegen die Gunners steigt nun am 13. Januar, das Rückspiel sieben Tage später in London.