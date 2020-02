FC Liverpool: Georginio Wijnaldum träumt von Karriereende bei Jugendklub Sparta Rotterdam

Bei Sparta Rotterdam fing für Liverpool-Star Georginio Wijnaldum einst alles an. Und dorthin würde der Niederländer sehr gerne noch einmal zurück.

Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum vom würde seine Karriere irgendwann gerne in den Niederlanden beenden. Das verriet er nun in einem Interview.

"In der Zukunft sehe ich mich wieder für , PSV oder Sparta (seine drei Ex-Klubs in Holland, d. Red.) spielen", sagte Wijnaldum in der niederländischen TV-Sendung FC Rijnmond. Besonders Sparta Rotterdam, seinen ersten Klub als Jugendspieler, trägt der 29-Jährige noch sehr im Herzen.

"Manchmal schaue ich auf Sparta und denke: 'Es wäre toll, dort mein letztes Jahr als Profi zu verbringen'. Ich habe in Holland für drei Klubs gespielt und habe für alle noch schöne Gefühle. Aber man kann eben nur einen wählen", führte Wijnaldum aus. Als Siebenjähriger hatte er bei Sparta begonnen, mit 13 zog es ihn dann in den Nachwuchs des Stadtrivalen Feyenoord.

Georginio Wijnaldum: Ich will so sein wie Zlatan oder CR7

Versprechen will der niederländische Nationalspieler allerdings nichts. "Ich lerne ja auch von anderen Spielern. Ruud van Nistelrooy versprach einst zum Beispiel, dass er zurückkommt, hat seine Meinung dann aber geändert."

Ohnehin wolle er noch lange weiterspielen, betonte Wijnaldum: "Es ist einzigartig, was ich gerade erlebe. Man will natürlich auf höchstem Level spielen und Titel gewinnen, wie Clarence Seedorf zum Beispiel. Es ist mein Traum, so lange wie möglich zu spielen. Wie Seedorf, Ibrahimovic oder Cristiano Ronaldo. Ich will auf hohem Niveau spielen, bis ich 38 bin."

Im vergangenen Sommer gewann Wijnaldum, der 2016 von zu den Reds gewechselt war, mit Liverpool die . Aktuell ist er auf bestem Wege, mit dem Team von Trainer Jürgen Klopp Liverpool die erste englische Meisterschaft seit 1990 zu bescheren. Wijnaldums Vertrag an der Anfield Road ist noch bis Sommer 2021 datiert.