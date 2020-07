FC Liverpool gegen FC Chelsea heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Premier League

Der englische Meister FC Liverpool lädt zum Topspiel gegen den Tabellendritten ein. Die Partie wird um 21.15 Uhr in Anfield angepfiffen.

Während Liverpool die Saison locker ausklingen lassen kann (heute nimmt man die Trophäe in Empfang), geht es für Chelsea um die Qualifikation zur . Die Blues könnten mit einem Sieg heute einen wichtigen Schritt Richtung Königsklasse gehen. Unter der Woche zeigte man sich formstark und gewann mit 3:1 gegen im . Liverpool verlor am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen den .

In diesem Artikel erklären wir, wie und wo gegen FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Das Topspiel zwischen den Reds und den Blues möchte man natürlich auf keinen Fall verpassen. Es stellt sich nun die Frage, ob das Spiel überhaupt im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Die Antwort lautet: Ja! Der Pay-TV-Sender Sky Sports hat sich die Rechte zur Übertragung der Premier League gesichert und zeigt damit auch das heutige Aufeinandertreffen zwischen den beiden Topklubs.

🔴🔴 MATCHDAY 🔴🔴



Today's the day. The wait is over 🏆#LFCchampions #LFCatHome pic.twitter.com/LCOXoHl1QI