FC Liverpool vs. FC Villarreal live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In dieser Woche gehen in der Champions League die Halbfinal-Hinspiele über die Bühne. Hierbei kommt es am Mittwoch um 21 Uhr zum Kräftemessen des FC Liverpool mit dem FC Villarreal. Es treffen dabei der Zweite in der englischen Premier League und der Siebte in der spanischen LaLiga aufeinander.

Der FC Liverpool setzte sich zum Auftakt der K.o.-Phase gegen Inter Mailand durch. Das gelang der Mannschaft von Jürgen Klopp dank eines Auswärtssieges und trotz einer Heimniederlage. Danach gab es für die Reds gegen Benfica Lissabon einen weiteren Auswärtserfolg sowie ein Unentschieden an der Anfield Road.

Einen Tag davor hatte der FC Villarreal bei Bayern München das historische Weiterkommen ins Champions-League-Halbfinale bejubelt. Das gelang der Mannschaft von Unai Emery dank eines Heimerfolges und einem Auswärtsremis eben in München. Zuvor holte das Gelbe U-Boot gegen Juventus Turin ein Unentschieden vor heimischer Kulisse und auswärts ein 3:0.

Heute steigt im Zuge des Halbfinales in der Champions League das Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal. Bei GOAL erhaltet Ihr zahlreiche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

FC Liverpool vs. FC Villarreal: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Liverpool vs. FC Villarreal Datum: Mittwoch, 27. April 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Anfield Road (Liverpool)

FC Liverpool – FC Villarreal heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit dieser Saison die Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Spiele in der Champions League. Hierbei stellte das Dienstagmatch Manchester City gegen Real Madrid die Ausnahme in dieser Woche dar. Allerdings könnt Ihr Euch die Partie zwischen den Citizens und den Königlichen am Freitag beim Pay-per-View-Anbieter ansehen.

FC Liverpool vs. FC Villarreal heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings benötigt Ihr dafür genauso wie für das vollständige Angebot von DAZN ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr beim Bezahlanbieter Jahres- und Monatsverträge abschließen. Wenn Ihr Euch für die erstgenannte Option entscheidet, stehen eine einmalige Transaktion von 274,99 Euro und Raten von 24,99 Euro pro Monat zur Auswahl. Allerdings gelten diese Tarife bis auf Weiteres nicht für diejenigen, die schon vor dem Februar Abonnenten waren. Hier findet Ihr etliche weiterführende Informationen zu DAZN:

Der Kauf an sich nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Und dasselbe gilt für den anschließenden Vorgang: Wenn Ihr einen internetfähiger Fernseher besitzt, müsst Ihr lediglich die kostenlose Applikation herunterladen. Alternativ könnt Ihr klassische TV-Geräte mit einem PC oder Notebook verbinden. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal auf:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Laura Wontorra

Die Champions League in der DAZN Konferenz anschauen

DAZN sendete an jedem Spieltag in der Gruppenphase der Champions League sowie danach im Achtelfinale und im Viertelfinale zusätzlich Konferenzen. Da ab dem Halbfinale nicht mehr mindestens zwei Partien gleichzeitig stattfinden, müsst Ihr vorerst auf diese Option verzichten. Jedoch könnt Ihr in der kommenden Saison wieder darauf zurückgreifen.

Entrenamiento marcado por el viento 🌬️ ... Pero siempre con una sonrisa 😃.



FC Liverpool – FC Villarreal heute im LIVE-STREAM sehen

Die Vernetzung von traditionellen Fernsehern mit Notebooks und PCs würde keinen Sinn ergeben, wenn Ihr nicht LIVE-STREAMS zur Verfügung hättet. Und DAZN strahlt sein vollständiges Programm zusätzlich online aus. Somit könnt Ihr Euch das Match zwischen dem FC Liverpool und dem FC Villarreal im Prinzip von überall aus ansehen. Dafür müsst Ihr natürlich eine angemessene Internetverbindung zur Hand haben. Hingegen benötigt Ihr nicht gezwungenermaßen ein Notebook oder einen PC. Denn: Mit einem Tablet oder Smartphone ist Euch genauso geholfen.

Zu FC Liverpool gegen FC Villarreal via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zudem könnt Ihr dank des LIVE-TICKERS von GOAL zum Champions-League-Halbfinal-Hinspiel FC Liverpool vs. FC Villarreal im Bilde bleiben. Dort erfährt Ihr alles zu den Treffern und zu den weiteren spielentscheidenden Ereignissen.

FC Liverpool vs. FC Villarreal: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch hier rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.