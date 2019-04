FC Liverpool vs. FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur Premier League

Liverpool gegen Chelsea, in der Premier League wartet am Sonntag ein Kracher. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die englische Premier League hat am 34. Spieltag einen echten Leckerbissen zu bieten: Der ist bei Tabellenführer Liverpool gefordert und beide Vereine brauchen drei Punkte, um ihre jeweiligen Saisonziele zu erreichen. Anstoß der Partie ist am Sonntag um 17.30 Uhr.

Das Titelrennen in geht in die entscheidende Phase: Zwar haben die Reds (82) derzeit zwei Punkte Vorsprung auf Konkurrent ManCity, jedoch hat die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola auch eine Partie weniger absolviert und kann sich so noch am aktuellen Tabellenführer vorbeischieben.

Dagegen hat Chelsea schon längst den Anschluss verloren. Nun geht es für die Blues (66) nur noch darum, sich die direkte CL-Qualifikation zu sichern. Doch Achtung: Mit Tottenham (64), Arsenal (63) und (61), die zudem alle noch ein Spiel in der Hinterhand haben, lauern gleich drei Verfolger auf einen Punktverlust von Chelsea.

Der empfängt den FC Chelsea: Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen rund um die Übertragung des Premier-League-Krachers im TV und LIVE-STREAM.

Liverpool vs. Chelsea: Das Duell in der Übersicht

Duell FC Liverpool vs. FC Chelsea Datum Sonntag, 14. April 2019, 17.30 Uhr Ort Anfield, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

Liverpool gegen Chelsea heute live im TV sehen - geht das?

Der Kracher zwischen Liverpool und Chelsea in der Premier League wird am Sonntag nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich der Streamingdienst DAZN die exklusiven Übertragungsrechte am englischen Oberhaus gesichert hat.

Demnach wird die Partie zwar nicht im TV, dafür aber im LIVE-STREAM übertragen.

Um darauf zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die (zum Beispiel im Apple Store und Google-Play-Store) zur Verfügung steht.

Damit könnt Ihr die Übertragung auch auf Euer TV-Gerät streamen, sodass Ihr trotzdem eine Art TV-Erlebnis habt.

Was Ihr darüber hinaus noch benötigt, um DAZN nutzen zu können, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt - deshalb: einfach weiterlesen!

Liverpool vs. Chelsea heute im LIVE-STREAM sehen: So seid ihr dabei

Wie bereits erwähnt, besitzt DAZN für die Saison 2018/19 die Rechte an der Premier League, und zeigt die Spiele aus der europäischen Top-Liga daher jede Woche live und exklusiv.

Auch das Duell zwischen Liverpool und Chelsea wird am Sonntag in voller Länge auf DAZN übertragen. Da der Anstoß für 17.30 Uhr angesetzt ist, beginnen die Vorberichte bei DAZN bereits um 17.15 Uhr.

Zunächst informiert Euch Moderator Daniel Herzog umfassend über die anstehende Partie, ehe Kommentator Marco Hagemann übernimmt und das Spielgeschehen über 90 Minuten begleitet. An seiner Seite fungiert Ralph Gunesch als Experte.

Einzige Voraussetzung, um live dabei zu sein? Ein Abonnement bei DAZN. Wer noch keines hat, kann das Programm des Streamingdienstes im Rahmen eines Probemonats zunächst kostenlos testen.

Ist dieser Gratismonat dann abgelaufen, kostet Euch das Abo 9,99 Euro im Monat. Entscheidet Ihr Euch eines Tages, keine Lust mehr zu haben, könnt Ihr jederzeit problemlos kündigen.

Liverpool vs. Chelsea im LIVE-STREAM: Das hat DAZN noch zu bieten

Doch DAZN sollte nicht nur für Liebhaber der Premier League die erste Anlaufstelle sein: Auch die Begegnungen der , von und der gehören zum Live-Angebot des Streamingdienstes.

Zudem bietet Euch DAZN die -Highlights und seit dieser Saison auch die Übertragungen der und .

Ihr interessiert Euch neben Fußball auch für andere Sportarten? Dann seid Ihr bei DAZN trotzdem an der richtigen Adresse, denn hier ist außerdem die Heimat der NFL, NBA und NHL sowie zahlreicher Box- und Darts-Events.

In unserem wöchentlich aktualisierten Artikel erhaltet Ihr einen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN.

FC Liverpool vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

Liverpool gegen Chelsea heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie zwischen Liverpool und Chelsea nicht im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen? Dann müsst Ihr trotzdem nicht darauf verzichten, auf dem Laufenden zu bleiben.

Der LIVE-TICKER von Goal bietet Euch eine blitzschnelle Aktualisierung mit allen Highlights der Begegnung.

Der Ticker, der für Euch kostenlos zur Verfügung steht, liefert Euch bereits ab ca. 17 Uhr die wichtigsten Infos zur Partie und ab dem Anstoß eine aktuelle Berichterstattung.