FC Liverpool vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Champions League

Das Halbfinale der Champions League: FC Liverpool vs. FC Barcelona. Goal verrät, wo Ihr das Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Wem gelingt der Sprung ins Finale der Champions League ? Der FC Liverpool empfängt im Halbfinalrückspiel der Königsklasse an der Anfield Road den FC Barcelona . Ab 21 Uhr rollt am Dienstagabend der Ball.

Es wird eine schwierige Aufgabe für Trainer Jürgen Klopp und seine Reds. Mit 0:3 musste sich Liverpool im Hinspiel im Camp Nou vor einer Woche geschlagen geben. Ein überragender Lionel Messi , der einen Doppelpack erzielte, und Luis Suarez sorgten für das komfortable Ergebnis der Katalanen.

Doch aufgeben wird Liverpool ganz und gar nicht. Dass die Reds nicht chancenlos sind, hat das Hinspiel gezeigt. Trotz des eindeutigen Ergebnissen, hatte der Premier-League-Klub zahlreiche Möglichkeiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Nun muss es Liverpool im Rückspiel vor heimischem Publikum richten.

Wer zieht ins Finale am 01. Juni im Wanda Metropolitano in Madrid ein - Liverpool oder Barcelona? Der Endspielgegner wird im zweiten Halbfinale zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur ermittelt.

FC Liverpool vs. FC Barcelona: Das Halbfinale der Champions League im Überblick

Duell FC Liverpool vs. FC Barcelona Datum Dienstag, 07. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Anfield Road , Liverpool Zuschauer 54.074 Zuschauer

FC Liverpool vs. FC Barcelona heute im TV sehen - geht das?

Das Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona ist ein absolutes Highlight der diesjährigen Champions-League-Saison. Kein Wunder, dass Abermillionen von Menschen die Partie vor dem Bildschirmen verfolgen wollen. Doch läuft Liverpool vs. Barcelona überhaupt im deutschen Free-TV?

Leider nein, Liverpool vs. Barcelona läuft nicht im deutschen Free-TV! Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF , noch RTL oder andere bekannte deutsche Sportkanäle zeigen die Partie zwischen den Reds und Barca im deutschen Free-TV. Das liegt daran, dass keiner der freiempfangbaren Sender Übertragungsrechte an der Champions League besitzt. Wie die Rechte in diesem Jahr aufgeteilt sind, erfahrt Ihr in unserem Überblicksartikel.

Liverpool vs. Barcelona heute live auf Sky!

Nun die gute Nachricht. Alle Sky-Kunden können aufatmen: Sky zeigt Liverpool vs. Barcelona heute live und in voller Länge im TV. Bereits ab 19 Uhr startet der Bezahlsender mit der Vorberichterstattung. Eine prominente Expertenrunde nimmt im Studio des Senders in Unterföhring bei München Platz und versorgt Euch mit Analysen und den wichtigsten Informationen zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Klubs. Pünktlich zum Anstoß wird dann live an die Anfield Road geschaltet, damit Ihr keine Sekunde von Liverpool vs. Barcelona verpasst. Sky Sport 1 sowie Sky Sport 1 HD sind Eure Sender für das Champions-League-Halbfinale.

Um die Partie sehen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Sky-Abo . Dieses müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Sky-Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der Website des Senders .

FC Liverpool vs. FC Barcelona: So seht Ihr die Champions League im LIVE-STREAM

Alternativ zur TV-Übertragung von Sky könnt Ihr Euch Liverpool vs. Barcelona auch in verschiedenen LIVE-STREAMS im Internet anschauen. Welche Ihr dafür am besten nutzt, stellen wir Euch jetzt der Reihe nach vor.

FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM bei DAZN

Liverpool-Fans, Barca-Fans und Fans des gepflegten Ballsports aufgepasst: DAZN zeigt das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen den Reds und Blaugrana 90 Minuten lang im LIVE-STREAM. Auch mit dem Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde an der Anfield Road.

Denn bereits 15 Minuten vor dem Anpfiff versorgen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Per Mertesacker mit den heißesten Fakten und Geschichten rund um die Partie. Pünktlich kurz vor Anstoß um 21 Uhr übernimmt Kommentator Jan Platte das Mikrofon. Zusammen mit dem deutschen Weltmeister von 2014 begleitet er für Euch die Partie.

Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Dann passt jetzt auf! Wenn Ihr entscheidende Phase in der Champions League auf keinen Fall verpassen wollt, holt Euch schnell Euren Gratismonat von DAZN . Mit diesem testet Ihr alle Vorteile des Streamingdienstes vier Wochen lang völlig kostenlos - so auch Liverpool vs. Barcelona. Denn bei DAZN bekommt Ihr alles: Die heißen Spiele in der Königsklasse und Europa League - live. Den Saisonendspurt in den europäischen Top-Ligen wie der Premier League , LaLiga , Serie A oder Ligue 1 - live. Box- und Darts-Events sowie die NBA, NFL und NHL - live. Die komplette Programmvielfalt von DAZN haben wir für Euch in einem Extra-Artikel noch einmal zusammengestellt.

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, zahlt Ihr für das DAZN-Abo 9,99 Euro im Monat. Das Abonnement lässt sich selbstverständlich jederzeit monatlich kündigen.

Nutzen könnt Ihr DAZN auf Eurem Smart-TV, dem Computer oder Euren mobilen Geräten. Handy, Tablet oder Laptop - egal. DAZN ist auf nahezu allen Geräten verfügbar. Ihr müsst Euch lediglich die DAZN-App im Store Eurer Wahl kostenlos herunterladen und die LIVE-STREAMS anschmeißen:

FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM auf Sky Go

Auch Bezahlsender Sky bietet parallel zur TV-Übertragung einen LIVE-STREAM zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona an. Sky Go heißt die Online-Plattform, auf der die Partie live und in voller Länge im Stream läuft. Allerdings benötigt Ihr auch für Sky Go ein Abonnement des Pay-TV-Senders, welches Ihr zuvor abschließen müsst.

Seid Ihr Sky-Kunde, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für Sky Go. Den Online-Dienst könnt Ihr Euch dann in den gängigen Portalen wie dem Google-Play-Store oder dem iTunes-Store von Apple gratis downloaden und auf Euren mobilen Geräten installieren.

FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

In ein langfristiges Sky-Abo wollt Ihr nicht investieren? Dann bietet Euch der Bezahlsender mit dem Zusatzangebot Sky Ticket eine Alternative. Denn auch mit Sky Ticket könnt Ihr das Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barcelona in voller Länge im LIVE-STREAM verfolgen.

Mit Sky Ticket erspart Ihr Euch ein monatelanges Sky-Abo und habt kürzere Vertragslaufzeiten. Nähere Informationen dazu erfahrt ihr auf der entsprechenden Website.

FC Liverpool vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER verfolgen

Neben TV-Programm und LIVE-STREAM gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die Partie zu verfolgen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Liverpool vs. Barcelona verpasst Ihr ebenfalls keine Chance und schon gar keinen Treffer an der Anfield Road.

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch mit unserem LIVE-TICKER schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff mit den heißestes Fakten rund um die Partie. Rollt dann ab 21 Uhr an der Anfield Road der Ball, bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal immer up to date.

Das ist die Aufstellung des FC Liverpool:

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Milner, Henderson - Shaqiri, Mane, Origi

Bank: Mignolet, Lovren, Gomez, Wijnaldum, Woodburn, Sturridge, Brewster

🔴 #UCL team news 🔴@RhianBrewster9 named in the matchday squad for the first time this season. Oxlade-Chamberlain ruled out as a precaution due to a slight muscle strain. https://t.co/FkXEPiCEta — Liverpool FC (@LFC) 7. Mai 2019

Mit dieser Aufstellung geht der FC Barcelona in die Partie:

Ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

So lief die Champions League 2019 für den FC Liverpool

Nachdem der FC Liverpool das Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid verlor, qualifizierten sich die Reds erneut für die Königsklasse. In einer schwierigen Gruppe setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp als Zweitplatzierter hinter Paris Saint-Germain und vor dem SSC Neapel und Roter Stern Belgrad durch.

Im Achtelfinale wartete dann das Hammer-Los - der FC Bayern München . In zwei spannenden Partien sicherten die Reds nach dem 0:0 im Hinspiel erst im entscheidenden Rückspiel in der Allianz Arena das Ticket für die nächste Runde. 3:1 hieß es nach 90 Minuten gegen den deutschen Rekordmeister.

Der FC Liverpool landetet also erneut im Lostopf der UEFA . Der FC Porto hieß der Gegner der Engländer im Viertelfinale, welches Liverpool souverän meisterte. Während sich die Reds nach dem 2:0 an der heimischen Anfield Road eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpften, ließen sie im Rückspiel beim 4:1-Auswärtssieg nichts mehr anbrennen.

So lief die Champions League 2019 für den FC Barcelona

Zuletzt gewann der FC Barcelona 2015 die Champions League. Nun soll endlich der nächste Triumph in der Königsklasse folgen. Dafür ließen die Katalanen in der Gruppenphase nichts anbrennen. Souverän setzten sich Lionel Messi und Co. als Tabellenerster vor Tottenham Hotspur , Inter Mailand und PSV Eindhoven durch.

Im Achtelfinale traf Barca auf Olympique Lyon . Während es im Hinspiel nur für ein torloses Remis reichte, stellte Barcelona im Rückspiel vor heimischem Publikum beim 5:1-Sieg die Machtverhältnisse klar und löste das Ticket für das Viertelfinale.

Dort wartete Manchester United auf den LaLiga -Meister. Im Old Trafford erspielte sich das Team von Trainer Ernesto Valverde mit einem 1:0-Sieg eine gute Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel. Auch dort ließ Barca im Camp Nou erneut nichts anbrennen und siegte ohne Probleme mit 3:0.

FC Liverpool vs. FC Barcelona: Der direkte Vergleich

FC LIVERPOOL (bislang wettbewerbsübergreifend 9 Duelle) FC BARCELONA 3 Siege 3 3 Unentschieden 3 3 Niederlagen 3 6 Tore 9

