FC Liverpool: Fabinho fällt mit Knöchelverletzung für den Rest des Jahres aus

Der muss für den Rest des Jahres auf Mittelfeldspieler Fabinho verzichten. Dies gaben die Reds am Freitagnachmittag bekannt. Fabinho hatte sichin der gegen die (1:1) eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen.

Der brasilianische Nationalspieler startet ab sofort mit seiner Reha in Liverpool, kann aber im Jahr 2019 nicht mehr spielen.

We can confirm Fabinho suffered ankle ligament damage during our encounter with Napoli.