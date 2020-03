FC Liverpool vs. AFC Bournemouth: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Übertragung der Premier League

Der FC Liverpool empfängt den AFC Bournemouth. Hier erfahrt Ihr, wo die Premier-League-Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 29. Spieltag der Premier League trifft der FC Liverpool auf den AFC . Anstoß der Partie ist am Samstag, den 7. März, um 13.30 Uhr an der Anfield Road in Liverpool.

Ausgerechnet beim Abstiegskandidaten ist die historische Siegesserie des FC Liverpool in der Premier League gerissen. Nach 18 Siegen in Folge verloren die Reds am vergangenen Wochenende mit 0:3 bei den Hornets und kassierten die erste Saisonniederlage.

Am Dienstag folgte dann die nächste Pleite: Im musste sich das Team von Trainer Jürgen Klopp mit 0:2 beim FC Chelsea geschlagen geben . Nun ist der AFC Bournemouth zu Gast in Liverpool.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo und wie die Premier-League-Partie zwischen Liverpool und Bournemouth heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Darüber hinaus informieren wir Euch über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Mehr Teams

Liverpool vs. Bournemouth heute live: Das Duell auf einen Blick

Duell - AFC Bournemouth Datum Samstag, 7. März 2020 | 13.30 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool Zuschauer 54.074 Plätze

FC Liverpool gegen AFC Bournemouth heute live im TV sehen - geht das?

Wer die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem AFC Bournemouth heute live im TV verfolgen möchte, dem sei zunächst gesagt, dass das Duell an der Anfield Road leider nicht im frei empfangbaren TV gezeigt wird.

Dementsprechend bleibt nur die Option, die Premier-League-Partie Liverpool vs. Bournemouth ab 13.30 Uhr im Pay-TV anzuschauen. Sämtliche Informationen hierzu:

Premier League: Sky überträgt Liverpool gegen Bournemouth heute live im TV

Der Bezahlsender Sky ist im Besitz der Übertragungsrechte für die englische Beletage und überträgt an jedem Spieltag ausgewählte Premier-League-Spiele live und in voller Länge - so auch die heutige Begegnung zwischen Liverpool und Bournemouth.

Sky geht heute zehn Minuten vor Anpfiff auf Sendung - also um 13.20 Uhr. Sobald der Ball in Liverpool rollt, kommentiert Toni Tomic das Spielgeschehen an der Anfield Road. Die Partie ist auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zu sehen.

Liverpool vs. Bournemouth heute live im TV bei Sky: Alle Infos auf einen Blick

Übertragungsbeginn : Samstag, 7. März, 13:20 Uhr

: Samstag, 7. März, 13:20 Uhr Anpfiff : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Kanal : Sky Sport 1 & Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 & Sky Sport 1 HD Kommentator : Toni Tomic

Um das Kräftemessen zwischen Liverpool und Bournemouth heute live im TV bei Sky verfolgen zu können, benötigt man ein Sky-Abo. Dieses Abonnement ist in verschiedenen Paketen erhältlich. Mit dem Sport-Paket könnt Ihr unter anderem die Premier League und damit auch das heutige Duell Liverpool vs. Bournemouth anschauen.

Alle Informationen zu Sky und den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der offiziellen Webseite des Senders.

FC Liverpool vs. AFC Bournemouth: Die Premier League heute im LIVE-STREAM schauen

Alternativ zur TV-Übertragung besteht heute auch die Möglichkeit, FC Liverpool vs. AFC Bournemouth anderweitig live zu verfolgen - und zwar im LIVE-STREAM .

FC Liverpool vs. AFC Bournemouth: Sky Go zeigt die Partie heute im LIVE-STREAM

Sky hat das Kräftemessen zwischen Liverpool und Bournemouth nicht nur im TV-Programm, sondern bietet das Spiel zudem live und in voller Länge im LIVE-STREAM an. Eine Möglichkeit, um live dabei zu sein, heißt Sky Go . Die Übertragung ist dort deckungsgleich mit der TV-Übertragung.

Um Zugriff auf Sky Go zu bekommen, benötigt man eine Mitgliedschaft bei Sky. Sobald man Kunde ist, erhält man einen persönlichen PIN, um sich bei der Sky-Go-App anzumelden. Diese App gibt es in den gängigen Stores als kostenlosen Download:

Premier League: Liverpool vs. Bournemouth heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket verfolgen

Wer auf ein langfristiges Abonnement bei Sky verzichten möchte, kann sich anderweitig behelfen - und zwar mit dem Sky Ticket . Damit kann die Partie zwischen Liverpool und Bournemouth ebenso via LIVE-STREAM verfolgt werden.

Bei Sky Ticket gibt es verschiedene Preiskategorien, die jeweils einen anderen Umfang haben - das günstigste Angebot beginnt bei 9,99 Euro monatlich. Alle Informationen zu den verschiedenen Optionen findet Ihr hier.

FC Liverpool vs. AFC Bournemouth heute live: Die Aufstellungen

Liverpools Trainer Jürgen Klopp schickt folgende elf Spieler auf den Rasen:

Adrian - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Milner - Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum - Mane, Firmino, Salah

Bournemouth geht die Aufgabe an die Anfield Road personell folgendermaßen an:

Ramsdale - Stacey, S. Cook, Ake, Smith - L. Cook, Lerma, Billing - Fraser, Wilson, Stanislas

📝 TEAM NEWS 📝



🔺 King out with hamstring injury

🔺 Stanislas comes in out wide

🔺 Team unchanged elsewhere



Here's how we line up for our @premierleague clash with Liverpool.



Live blog 👉 https://t.co/kERDkrz4Hv#LIVBOU // #afcb 🍒 pic.twitter.com/Jb1cDMkXYc — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) March 7, 2020

FC Liverpool vs. AFC Bournemouth: Die Premier League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer die heutige Premier-League-Partie weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen kann, hat noch eine weitere Option: Den LIVE-TICKER von Goal zu FC Liverpool vs. AFC Bournemouth.

Im LIVE-TICKER werden bereits 20 Minuten vor Anpfiff sämtliche wissenswerten Informationen rund um die Begegnung präsentiert. Sobald der Ball dann ab 13.30 Uhr rollt, verpasst Ihr keinerlei spielentscheidende Szenen aus Liverpool. Klickt Euch mal rein!