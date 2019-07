Champions-League-Sieger hat eines seiner größten Talente langfristig gebunden. Wie die Reds am Mittwochnachmittag mitteilten, unterschrieb Abwehrspieler Ki-Jana Hoever (17) einen "langfristig datierten" Profivertrag. Die genaue Laufzeit nannte der Klub allerdings nicht.

Hoever, der auf der Position des Rechtsverteidigers zuhause und auch im Abwehrzentrum einsetzbar ist, wechselte 2018 aus der Jugend Amsterdams auf die Insel. Dort hofft er nun, mittelfristig den Schritt in die erste Mannschaft zu schaffen. Aktuell absolvierte er die Vorbereitung auf die neue Saison mit Jürgen Klopps Profikader.

Nach seiner Vertragsunterzeichnung sagte der U17-Nationalspieler der : "Ich muss realistisch bleiben. Natürlich hoffe ich, dass ich ein paar Minuten in der ersten Mannschaft bekomme, aber ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich mehr in der U23 spielen werde. Ich hoffe, dass dies nicht die letzten Jahre sein werden, die ich hier spiele."

