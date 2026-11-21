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FC Lausanne-Sport vs. FC Vaduz: Anstoßzeit

Schweiz Super League - Spielwoche 14 22. Nov. 2026 - 10:30 Stade de la Tuiliere

Im Stade de la Tuilière empfängt FC Lausanne-Sport den FC Vaduz zum Super-League-Duell zweier Mannschaften, die sich aktuell im unteren Tabellendrittel befinden und dringend Punkte benötigen.

Lausanne geht mit wenig Schwung in diese Partie. Aus den letzten vier Pflichtspielen in der Liga holte die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin nur einen Punkt – ein 1:1 gegen Grasshopper Club – und kassierte dabei unter anderem eine bittere 4:5-Niederlage gegen den FC Thun.

Das einzige Erfolgserlebnis der jüngsten Vergangenheit war ein deutlicher 7:0-Pokalsieg gegen den FC Winkeln SG, der in der Liga aber keine Aussagekraft besitzt. Die Defensive wirkt anfällig, die Konstanz fehlt.

Auch Vaduz reist nicht in Bestform an. Marc Schneiders Team verlor zuletzt mit 0:4 gegen den FC Sion und blieb damit das dritte Mal in vier Liga-Spielen ohne Torerfolg. Einzig das 3:0 gegen den FC Basel 1893 in diesem Zeitraum gibt Anlass zur Hoffnung.

Die Tabellensituation verschärft den Druck auf beide Seiten. Vaduz belegt Rang elf, Lausanne-Sport Rang zwölf – ein direktes Aufeinandertreffen mit unmittelbaren Konsequenzen für die untere Tabellenhälfte.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei FC Lausanne-Sport und FC Vaduz los?

Lausanne-Sport kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ligaspiel endete 1:1 gegen Grasshopper Club, zuvor verlor die Mannschaft 1:5 gegen Thun und 0:1 gegen Sion. Über alle fünf Spiele hinweg erzielte Lausanne zehn Tore, kassierte aber auch neun – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Mannschaft widerspiegelt.

Vaduz weist über die letzten fünf Ligaspiele eine Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die Mannschaft verlor zuletzt 0:4 gegen Sion und trennte sich zuvor 2:2 von Grasshopper. Der 3:0-Sieg gegen Basel bleibt der deutlichste Ausreißer nach oben. In fünf Spielen erzielte Vaduz acht Tore und kassierte neun.

FC Lausanne-Sport vs. FC Vaduz: Aufstellungen

FC Lausanne-Sport vs. FC Vaduz: Form

FC Lausanne-Sport vs. FC Vaduz: Bilanz direkte Duelle

FC Lausanne-Sport vs. FC Vaduz: Die Tabellen