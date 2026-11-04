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Conference League
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FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Kopenhagen - Saburtalo Tiflis
FC Kopenhagen
Saburtalo Tiflis
Conference League

In der Conference League spielt FC Kopenhagen gegen Saburtalo Tiflis. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Parken

Das Spiel zwischen FC Kopenhagen und Saburtalo Tiflis beginnt am 05.11.2026, 21:00.

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei FC Kopenhagen und Saburtalo Tiflis los?

FC Kopenhagen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und null Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt gewann der Klub auswärts gegen Sönderjyske mit 2:0. Zuvor gab es in der Conference League ein 2:2 gegen Roter Stern Belgrad sowie ein 1:1 in der Superliga gegen Aarhus GF. Insgesamt erzielte Kopenhagen in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs.

Saburtalo Tiflis weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Dinamo Tiflis. In der Conference League holte der Klub ein 1:1 gegen Mjällby, verlor aber mit 0:2 gegen VV St. Truiden. Saburtalo erzielte in diesem Fünfer-Zeitraum insgesamt sechs Tore und kassierte fünf.

FCK

FCK - Form

AGF
U1-1
ZVE
U2-2
OB
U1-1
AAF
S0-3
SÖN
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
IBE

IBE - Form

STT
N2-0
DIG
S0-2
MJA
U1-1
TKU
S3-2
DTB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Aufstellungen

FC Kopenhagen vs Saburtalo Tiflis Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
FC Kopenhagen crest
FC Kopenhagen
FCK
Aufstellung
Saburtalo Tiflis crest
Saburtalo Tiflis
IBE
4-2-3-1
D. RamajD. RamajÁkos MarkgráfÁkos MarkgráfF. BeijmoF. BeijmoAsger SörensenAsger SörensenM. LopezM. LopezM. ElyounoussiM. ElyounoussiT. DelaneyT. DelaneyW. ClemW. ClemA. KralA. KralR. HuescasR. HuescasV. DadasonV. DadasonG. MakaridzeG. MakaridzeV. SelimovicV. SelimovicG. KobuladzeG. KobuladzeA. AmisulashviliA. AmisulashviliJ. TiboueJ. TiboueZ. NatchkebiaZ. NatchkebiaB. KardavaB. KardavaN. DadianiN. DadianiN. SikharulashviliN. SikharulashviliL. CafeL. CafeA. DzaganiaA. Dzagania
Saburtalo Tiflis crest
Saburtalo Tiflis
IBE
3-4-2-1
FC Kopenhagen

Startelf

Saburtalo Tiflis

Trainer

  • B. Svensson
  • L. Korgalidze

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Form

FCK

FCK - Form

AGF
U1-1
ZVE
U2-2
OB
U1-1
AAF
S0-3
SÖN
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
IBE

IBE - Form

STT
N2-0
DIG
S0-2
MJA
U1-1
TKU
S3-2
DTB
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Bilanz direkte Duelle

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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