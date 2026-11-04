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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 Parken

Das Spiel zwischen FC Kopenhagen und Saburtalo Tiflis beginnt am 05.11.2026, 21:00.

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei FC Kopenhagen und Saburtalo Tiflis los?

FC Kopenhagen kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und null Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt gewann der Klub auswärts gegen Sönderjyske mit 2:0. Zuvor gab es in der Conference League ein 2:2 gegen Roter Stern Belgrad sowie ein 1:1 in der Superliga gegen Aarhus GF. Insgesamt erzielte Kopenhagen in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs.

Saburtalo Tiflis weist aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Dinamo Tiflis. In der Conference League holte der Klub ein 1:1 gegen Mjällby, verlor aber mit 0:2 gegen VV St. Truiden. Saburtalo erzielte in diesem Fünfer-Zeitraum insgesamt sechs Tore und kassierte fünf.

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Aufstellungen

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Form

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Bilanz direkte Duelle

FC Kopenhagen vs. Saburtalo Tiflis: Die Tabellen