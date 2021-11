Am 11. Spieltag treffen der 1. FC Köln und Union Berlin am Sonntag, den 07. November, aufeinander. Anpfiff ist heute um 17.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

FC Köln vs. Union Berlin heute live auf DAZN sehen: Alle Infos

Am heutigen Sonntag kommt es zwischen dem 1. FC Köln und Union Berlin zu einem wahren Traditionsduell. Der FC spielt eine für seine Verhältnisse überdurchschnittlich gute Saison, musste zwar zuletzt eine 0:2-Niederlage beim BVB hinnehmen, konnte zuvor aber im Derby gegen Bayer Leverkusen nach 0:2-Rückstand ein Unentschieden einfahren. Doppel-Torschütze Anthony Modeste ist der Mann der Stunde bei den Kölnern: Mit sechs Saisontoren in der Bundesliga und einem Doppelpack beim Pokal-Auswärtssieg in Stuttgart ist der Franzose ein wichtiger Faktor im Spiel von Trainer Steffen Baumgart.

Urs Fischer und Union Berlin haben mit der Doppelbelastung aus Bundesliga und Conference League derweil zu kämpfen. Dementsprechend muss ein Wettbewerb darunter leiden: International ist Union mit drei Zählern auf dem 4. Platz der Gruppe E, verlor am Donnerstag gegen Rotterdam mit 1:2. Umso besser läuft es dafür in der Bundesliga, wo die Eisernen mit 16 Punkten auf dem 6. Platz stehen. Hier ragt Awoniyi heraus, der mit sieben Saisontoren im Rücken gegen Köln auf Torejagd gehen wird.

Für Steffen Baumgarts Mannschaft geht es heute darum, den Mittelfeldplatz zu festigen, Union Berlin hingegen kann mit einem Auswärtssieg weiter an den internationalen Plätzen dran bleiben.

Kann Köln gegen Union Berlin einen Heimsieg einfahren? Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Köln vs. Union Berlin heute live: Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

Begegnung FC Köln - Union Berlin Wettbewerb Bundesliga | 11. Spieltag Anstoß 07. November 2021, 17.30 Uhr Ort Rhein-Energie-Stadion, Köln

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Schaffen es die Köpenicker, weiterhin einen internationalen Platz für sich zu beanspruchen? Oder ist Anthony Modeste einfach zu stark und glänzt mit weiteren Toren? Wir verraten Euch, wo das Traditionsduell übertragen wird.

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: So wird die Bundesliga übertragen

Seit dieser Saison hat DAZN die Übertragungsrechte aller Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, letztere hatte zuvor Sky übertragen. Dementsprechend könnt Ihr die Partie nur live auf DAZN verfolgen.

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: So überträgt DAZN das Spiel im TV

DAZN beginnt um 16.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zu dem Spiel. Moderatorin wird Laura Wontorra sein, als Experte ist Ralph Gunesch vor Ort. Kommentiert wird die Begegnung von Marco Hagemann.

Tatsächlich könnt Ihr das Spiel neben dem DAZN-LIVE-STREAM auch ohne Internet über den heimischen TV verfolgen. Dafür braucht Ihr allerdings die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2, die nur TV-Kunden von Vodafone oder Sky zur Verfügung stehen.

Am Sonntag treffen nicht nur der #effzeh und Union Berlin aufeinander. Es ist auch das Duell der beiden Torjäger Anthony Modeste und Taiwo Awoniyi. Als Einstimmung gibt es hier zehn Fakten zur Partie. 🤔👇 https://t.co/9II7cV8UkY — 1. FC Köln (@fckoeln) November 5, 2021

1.FC Köln vs. Union Berlin heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM von DAZN

Wer den altbekannten LIVE-STREAM bevorzugt, kann ebenfalls ab 16.30 Uhr einschalten. Dieser ist auf verschiedenen Endgeräten abrufbar.

Wer einen Smart-TV hat, kann darüber die DAZN-App und den LIVE-STREAM öffnen. Bei älteren TV-Geräten kann eine Konsole der beste Weg sein, den Stream unkompliziert zu starten. Des Weiteren könnt Ihr natürlich auch auf dem PC, Laptop, Smartphone und weiteren Endgeräten den LIVE-STREAM problemlos abrufen. Hier gibt es eine Übersicht über alle von DAZN unterstützten Geräte.

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: Kosten und Angebot von DAZN

DAZN ist dafür bekannt, neben den internationalen Wettbewerben die absoluten Top-Ligen zu übertragen. Dazu gehört natürlich auch die Bundesliga. Neben dem Fußball werden aber auch die populärsten Darts-Turniere sowie die NFL und NBA gezeigt. Auch Boxen und Wrestling findet ihr bei DAZN, ebenso die Tennistour der Damen und die Handball-Champions-League.

Wenn wir mal auf die Kosten schauen, finden wir zwei unterschiedliche Möglichkeiten: So gibt es zum einen das monatlich kündbare Abonnement für 14,99 Euro im Monat und das Jahresabo über 149,99 Euro, wodurch zwei Monate gespart werden.

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: Die Übertragung in der Übersicht

1.FC Köln vs. Union Berlin heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr das Spiel bei DAZN nicht sehen könnt, ist der Goal-LIVE-TICKER die perfekte Alternative, um von allen Geschehnissen in Köln zu erfahren und live mitzufiebern, wenn Awoniyi und Modeste auf Torejagd gehen.

1.FC Köln vs. Union Berlin heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellung des 1. FC Köln:

Horn - Schmitz, Hübers, Czichos, Hector - Ljubicic, Özcan - Uth, Duda, Kainz - Modeste

So startet Union Berlin:

Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryersonm Khedira, Giesselmann - Prömel, Haraguchi - Becker, Awoniyi

1. FC Köln vs. Union Berlin heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht