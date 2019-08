1. FC Köln: FC hat das schönste Trikot der Liga, kommt Dylan Bronn aus Gent? - alle News und Transfergerüchte zum Effzeh

Dylan Bronn könnte aus Gent kommen und der Effzeh hat laut einer Jury das schönste Trikot der Liga. Alle News und Transfergerüchte zum 1. FC Köln.

Beim stellt man sich nach dem direkten Wiederaufstieg auf die Mission Klassenerhalt ein. In der Vorbereitung treffen die Domstädter derzeit die notwendigen Vorbereitungen dafür.

Einer der Neuzugänge ist U19-Nationalspieler Leon Schneider, der aber wohl vorerst in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird. Die Innenverteidigung soll indes offenbar mit Dylan Bronn von weiter verstärkt werden.

Zudem entschied eine Jury, das schönste Trikot der sei das des 1. FC Köln.

Der 1. FC Köln am Donnerstag. Alle News und Gerüchte zum Effzeh findet Ihr in diesem Artikel.

1. FC Köln holt Leon Schneider aus Cottbus

Der 1. FC Köln hat Defensiv-Talent Leon Schneider von Energie Cottbus verpflichtet. Der Innenverteidiger ist U19-Nationalspieler und absolvierte in der vergangenen Saison 14 Spiele in der .

Verstärkung für die #U21 des #effzeh 💪 Herzlich willkommen, Leon Schneider. Das Defensivtalent kommt vom FC Energie Cottbus. https://t.co/gRA3MboFCf — 1. FC Köln (@fckoeln) August 1, 2019

Die Ablösesumme für Schneider, den wohl auch und der wollten, beträgt laut der Lausitzer Rundschau 225.000 Euro. Er ist vorerst für die U21 der Domstädter in der Regionalliga West eingeplant.

1. FC Köln: Kommt Dylan Bronn aus Gent?

Als Verstärkung für die Innenverteidigung wünscht sich Köln-Trainer Achim Beierlorzer wohl den Tunesier Dylan Bronn von KAA Gent. Das berichtete der Express.

In 33 Pflichtspielen für Gent in der vergangenen Spielzeit schoss Bronn acht Tore. Der 24-Jährige spielte zudem beim an der Seite von FC-Neuzugang Ellyes Skhiri für die Tunesier.

1. FC Köln: Der Effzeh hat das schönste Trikot der Liga

Der 1. FC Köln hat das schönste Trikot in der Bundesliga. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Jury der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf. Dozenten und Studierende des zweiten und vierten Semesters aus dem Fachbereich Modedesign sowie renommierte Trikotsammler wählten das neue weiße Heimtrikot des Aufsteigers zum schönsten Dress der Liga.

"Das Styling des neuen Kölner Trikots entspricht mit seiner freundlichen, cleanen Optik dem Zeitgeist", heißt es in der Begründung. Vorjahressieger landete auf Rang zwei, die TSG Hoffenheim belegte den dritten Platz. Die Berliner Klubs Hertha BSCund Union zieren hingegen das Ende der Liste.