1. FC Köln, News und Gerüchte: Relegations-Hinspiel gegen Kiel heute, Norwich an Bornauw dran?

Für Kölns Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw gibt es Interesse von der Insel. Der Ersatz für Ron-Robert Zieler könnte Schwäbe sein. Alle News zum FC.

Der 1. FC Köln am Mittwoch. Hier findet Ihr heute alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zur Situation beim Effzeh in der Bundesliga.

Heute mit den Top-Themen um Markus Anfangs Prognose zur Relegation gegen Kiel, ein angebliches Interesse an Sebastiaan Bornauw und einen möglichen Ersatz für Ron-Robert Zieler.

1. FC Köln, News heute: Markus Anfang über Relegation gegen Kiel

Das Bundesliga-Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel ist für Darmstadts Trainer Markus Anfang eine emotional schwierige Angelegenheit. Denn seine beiden Ex-Vereine spielen um den Aufstieg beziehungsweise den Verbleib in der Bundesliga.

"Es tut mir weh, dieses Spiel anzuschauen! Vielleicht sehe ich es mir auch gar nicht komplett an. Ich habe zu beiden Klubs noch eine sehr emotionale Verbindung. Ich habe selbst mit Kiel 2018 Relegation gegen Wolfsburg gespielt und den Aufstieg knapp verpasst, den FC habe ich 2019 in die Bundesliga geführt, zudem bin ich in Köln geboren", sagte Anfang der Bild.

In Kiel war Anfang von 2016 bis 2018 Trainer, in Köln 2018 bis 2019. Mit seinem aktuellen Verein Darmstadt 98 gewann er am letzten Spieltag der 2. Liga gegen Holstein Kiel mit 3:2 - und sorgte dafür, dass Kiel überhaupt den Weg über die Relegation gehen muss.

Anfangs Prognose für die Relegationsspiele: "Köln hat sicher einen psychologischen Vorteil, weil der FC mit Rückenwind und neuer Euphorie aus dem Schalke-Spiel kommt. In Kiel war der Trend dagegen zuletzt eher negativ", sagt der 46-Jährige. "Aber Kiel wird alles raushauen und Köln einen großen Kampf liefern."

1. FC Köln, News: Das Relegations-Hinspiel gegen Kiel wird auf DAZN übertragen

Die Relegation zwischen dem 1. FC Köln und Holstein Kiel bietet dem FC die Chance, in der ersten Liga zu bleiben - und den Störchen die Möglichkeit, einen historischen Aufstieg zu schaffen.

Das Relegations-Hinspiel wird nicht im Free-TV übertragen. Wer das Spiel anschauen möchte, kann die Partie im Livestream bei DAZN sehen. Um 18.00 Uhr beginnt der Streamingdienstleister mit der Vorberichterstattung. Moderator ist Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte und Experte Ralph Gunesch. Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr.

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Duelle seit 2009

Jahr Erstligist Zweitligist Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2013 TSG Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2014 Hamburger SV Greuther Fürth 0:0 1:1 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3:1 1:0 2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2:2 0:0 2020 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 0:0 2:2 2021 1. FC Köln Holstein Kiel -:- -:-

1. FC Köln, News und Gerüchte: Wechselt Bornauw zu Norwich City?

Norwich City hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Köln Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw. Das berichtet Sky Sports. Der Premier-League-Aufsteiger könnte damit sein Abwehrzentrum verstärken.

Der 22-jährige Verteidiger wäre bei einem Abstieg wohl nicht zu halten. Aber auch bei einem Klassenerhalt könnte ein Verkauf dem FC finanzielle Möglichkeiten geben. Mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 gegen Schalke rettete Bornauw die Kölner überhaupt erst in die Relegation.

Laut transfermarkt.de hat Bornauw aktuell einen Marktwert von 12 Millionen Euro und noch einen Vertrag bis 2024. Der Belgier spielte in dieser Saison 24 Bundesliga-Spiele für Köln, davon 23 in der Startelf. Neun Partien verpasste der Innenverteidiger wegen Rückenproblemen.

1. FC Köln, News und Gerüchte: Köln hat wohl Interesse an Marvin Schwäbe

Der 1. FC Köln hat wohl Interesse an einem Transfer von Keeper Marvin Schwäbe von Bröndby IF. Das berichtet die Sport Bild. Grund dafür ist, dass die Nummer zwei Ron-Robert Zieler den FC nach einer einjährigen Leihe wieder verlassen wird. Also braucht es einen Ersatz auf der Torhüterposition.

Der 26-jährige Schwäbe wechselte 2018 von der TSG Hoffenheim nach Bröndby und feierte in dieser Saison die Meisterschaft in Dänemark. Zuvor spielte Schwäbe in Deutschland für Dynamo Dresden, VfL Osnabrück und in der Jugend bei Eintracht Frankfurt. Schwäbe würde ablösefrei an den Rhein wechseln. An der Reservistenrolle hinter Stammtorhüter Timo Horn würde kein Zweifel bestehen.