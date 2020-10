1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER, Highlights - So wird das Derby übertragen

Es ist wieder Zeit für ein rheinisches Derby: Köln und Mönchengladbach treffen aufeinander. Goal zeigt, wie die Bundesliga heute übertragen wird.

Was gibt es im Fußball schöneres als Derbys: In der erwartet uns heute der dritte Spieltag und zwischen dem und wird es richtig heiß. Los geht es im Rhein-Energie-Stadion am Samstag um 15:30 Uhr.

Das Rheinderby bietet für beide Teams die Möglichkeit, den ersten Sieg in dieser Saison zu holen: Bisher haben Köln und Gladbach nur einen Punkt holen können - zusammen! Den gab es für die Borussia vergangene Woche gegen , das Auftaktspiel in der Woche zuvor wurde gegen den BVB mit 0:3 in den Sand gesetzt.

Noch schlechter sieht es beim FC rund um Trainer Markus Gisdol aus: Sowohl gegen 1899 Hoffenheim als auch gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld verlor man und rangiert nun ganz unten in der Tabelle - einen Platz hinter dem heutigen Gegner.

Früh in der Saison geht es also für beide Teams schon um viel. Wie das Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und im STREAM übertragen wird, erklärt euch Goal in diesem Artikel.

1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga im Überblick

Begegnung: 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

Datum: 03.10.2020

Anstoßzeit: 15:30 Uhr

Ort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Der FC Köln empfängt Borussia Mönchengladbach: Das Rheinderby live im TV sehen

Wer sich auf das Rheinderby im Free-TV gefreut hat, der wird an dieser Stelle enttäuscht: Das Spiel zwischen dem FC und der Fohlenelf ist heute nicht frei empfangbar zu sehen.

Trotzdem gibt es die Möglichkeit, das Spiel LIVE zu verfolgen - wenn auch nicht kostenlos: Der Sender Sky hält die Rechte an der Übertragung der Bundesliga am Samstag.

Köln - Mönchengladbach live im TV verfolgen: Die Bundesliga auf Sky Sport

Ab 15:15 Uhr überträgt Sky Sport 2 das Spiel aus dem Rhein-Energie-Stadion, mit der Option auf HD oder Ultra HD. Dazu besteht auch die Möglichkeit, das Spiel in der Konferenz zu verfolgen. Diese läuft auf Sky Sport 1. Weitere Begegnungen heute Nachmittag in der Konferenz sind Frankfurt - Hoffenheim, Stuttgart - Leverkusen, Bremen - Bielefeld und Borussia Dortmund (BVB) - SC Freiburg.

Um das Sky-Angebot verfolgen zu können, gibt es unterschiedliche Pakete und Preise. Eine Übersicht dazu findet ihr hier.

Borussia Mönchengladbach zu Gast beim 1. FC Köln: Die Sky-Übertragung im Überblick

Beginn der Übertragung: 15:15 Uhr

Anpfiff: 15:30 Uhr

Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Sender: Sky Sport 2 (HD/UHD)

Konferenz: Sky Sport 1 (HD/UHD)

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Gute Nachricht für alle Fans ohne Fernseher oder Sky-Anschluss: Das Spiel gibt es auch online im LIVE-STREAM zu sehen.

Dafür braucht man ebenfalls ein Abonnement bei Sky, wobei es zwei Möglichkeiten gibt: Sky Go und das Sky Ticket. So kann man Köln gegen Gladbach auch am Handy, Tablet oder im Webbrowser verfolgen.

Köln vs. Gladbach: Die Bundesliga bei Sky Go im LIVE-STREAM verfolgen

Sky Go ist das Angebot für Sky-Kunden, die bereits ein Abonnement beim Sender haben. Einfach die Sky Go App herunterladen und mit den Zugangsdaten anmelden - schon könnt ihr Köln- - Mönchengladbach, die Konferenz oder weitere Sportevents live am Handy verfolgen.

Eine Übersicht zu Sky Go findet ihr hier. Das Angebot gilt übrigens nicht nur für die Sportabteilung: Auch Serien, Filme etc. lassen sich so an den mobilen Geräten anschauen.

Der LIVE-STREAM von Köln gegen Mönchengladbach bei Sky Ticket

Sky Ticket ist perfekt für jene, die kein Abo bei Sky haben, aber trotzdem das Spiel LIVE und in voller Länge sehen wollen.

Das Sky Ticket ist monatlich kündbar und so für einzelne Spiele geeignet. Die Kosten für das Angebot betragen im Supersport Monat 29,99 Euro monatlich, allerdings gibt es auch noch günstigere Angebote. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf der Homepage vom Sky Ticket vorbei.

Köln - Mönchengladbach heute live: Die Highlights des Rheinderbys auf DAZN

Wenn ihr das LIVE-Spiel verpasst habt oder Sky euch zu teuer ist, gibt es eine kostengünstige Alternative: Mit den Highlights von DAZN könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels die besten Szenen in der Wiederholung sehen.

Das beste Sportangebot auf DAZN: Der kostenlose Probemonat

Etwas später kommt dazu noch eine etwas ausführlichere Variante online. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein DAZN-Abo. Dieses ist zwar kostenpflichtig, allerdings gibt es eine kostenlose Möglichkeit: der DAZN Probemonat.

So könnt ihr 30 Tage lang unverbindlich das gesamte Angebot von DAZN benutzen, welches weit über die Bundesliga hinausgeht. Egal ob Fußball, Tennis, NFL, NBA, NHL, Boxen, Motorsport, Leichtathletik, Handball ... Hier ist für jeden etwas rund um die Uhr dabei.

Köln gegen Mönchengladbach: Die Highlights sind überall zugänglich

Eine Übersicht zum DAZN-Probemonat findet ihr bei DAZN News - ebenso eine Übersicht zu den Preisen, sobald der Probemonat abgelaufen ist.

Übrigens: DAZN ist auf einer Vielzahl von Geräten zugänglich: Egal ob Handy, Webbrowser, Spielekonsole, Smart TV, Tablet, Apple TV, Amazon Fire TV Stick und mehr: Jeder hat die Möglichkeit, auf das Angebot zuzugreifen.

Borussia Mönchengladbach zu Gast beim 1. FC Köln: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Jeder Fan kennt es: Der eigene Verein spielt, aber man hat keine Möglichkeit, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür hat Goal die Lösung: Mit dem LIVE-TICKER seid ihr stets informiert und verpasst nichts!

Sei es Torchance, Auswechslung oder Hintergrundwissen: Alles, was es rund um das Spiel zu wissen gibt, erfahrt ihr beim LIVE-TICKER von Goal zu Köln vs. Gladbach.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach live sehen: Die Aufstellung von FC und BMG

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, werden diese hier veröffentlicht. Schaut also rechtzeitig vorbei!