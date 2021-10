Derby am Rhein! Der 1. FC Köln bittet heute den Nachbarn aus Leverkusen zum Tanz. Goal wirft einen Blick auf die Übertragung der Bundesliga.

Zeit für ein Derby in der Bundesliga! Bayer Leverkusen muss die Rheinseite wechseln und fährt zum 1. FC Köln . Anpfiff im Rhein-Energie-Stadion ist heute um 15.30 Uhr.

Bei der Werkself lief es in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich sehr gut: Fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage lautete die Bilanz aus den ersten sieben Bundesligaspielen. Am vergangenen Wochenende gab es allerdings ein ernüchterndes 1:5 gegen den FC Bayern München.

Auch der Effzeh kann mit seiner Saison bis dato zufrieden sein: Vor dem Spieltag rangierte das Team von Steffen Baumgart auf Rang sieben . Kuriose Parallele zwischen den beiden heute aktiven Mannschaften: Auch die Kölner bekamen am vergangenen Spieltag fünf Tore eingeschenkt ( 0:5 gegen Hoffenheim ).

Das letzte Duell der beiden Mannschaften im April konnte Leverkusen klar mit 3:0 gewinnen - wie wird es heute? Goal fasst alles Wichtige zu Köln vs. Leverkusen zusammen: TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER und Aufstellungen.

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen heute live: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Begegnung 1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusen Datum Sonntag | 24. Oktober 2021 Wettbewerb Bundesliga | Hinrunde | 9. Spieltag Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL heute im LIVE-TICKER ) Ort Rhein-Energie-Stadion | Köln | Deutschland

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen heute LIVE im TV: So wird die Bundesliga im Fernsehen übertragen

Gerade die Personalie Florian Wirtz hat die beiden Mannschaften vom Niederrhein in den letzten Jahren beschäftigt, so hatte auch FC-Trainer Steffen Baumgart dazu noch einige Worte zu sagen.

Ab 15.30 Uhr gilt aber nur was auf dem Platz passiert - natürlich wollen das viele Anhänger:innen in ganz Deutschland sehen. Wird denn die Bundesliga-Partie im Fernsehen übertragen und wenn ja, wie?

Bundesliga heute LIVE im TV: So seht Ihr Köln - Leverkusen

An dieser Stelle gibt es herausragende Nachrichten: Es gibt einen Fernsehsender, der heute das Derby LIVE im TV überträgt! Allerdings ist es kein alteingesessener TV-Sender, den man vielleicht von anderen Wettbewerben kennt ( Sky , MagentaSport , ARD , ZDF , Sport1 , Eurosport ).

Der Fernsehsender, welcher heute Köln vs. Leverkusen überträgt, ist nämlich DAZN 1 ! Seit diesem Sommer hat DAZN zwei Fernsehsender, welche Programm übertragen - unter anderem alle Bundesligaspiele, die auch auf der Online-Plattform zu sehen sind.

Köln gegen Leverkusen im TV und LIVE-STREAM: Die BuLi heute LIVE sehen

Aber der Reihe nach: DAZN 1 und DAZN 2 sind leider nicht für alle zu sehen. Aktuell ist es noch so, dass man die DAZN-Fernsehsender nur sehen kann, wenn man das Fernsehprogramm via Sky oder Vodafone empfängt.

Keine Sorge, auch sonst kann man die Begegnung natürlich LIVE sehen - dann braucht man allerdings einen Internetanschluss, um die Begegnung auf DAZN zu streamen! So läuft heute die Übertragung ab:

Mit Wontorra und Gunesch: Die Bundesliga heute LIVE im TV

Beginn der Übertragung im LIVE-STREAM : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Beginn der Übertragung auf DAZN 1 : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : R alph Gunesch

1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga im Internet übertragen

Die Bundesliga wird heute auf DAZN 1 und DAZN 2 übertragen: Neben Köln vs. Leverkusen ist auch VfB Stuttgart vs. Union Berlin und VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt LIVE zu sehen. Allerdings haben viele Menschen keinen Fernsehzugang, daher schauen wir uns auch die Übertragung im LIVE-STREAM an.

Bundesliga heute LIVE auf DAZN: So seht Ihr 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen

Ihr wollt heute Köln - Leverkusen, den Clasico oder NBA sehen? Dann benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement - diese ist kostenpflichtig. Wie günstig dieses ist könnt ihr im nächsten Abschnitt nachlesen. Bis vor kurzem gab es sogar einen kostenlosen Probemonat, aber auch so sind die Preise absolut zufriedenstellend.

Wenn Ihr einmal ein DAZN-Abo habt, könnt ihr euch ganz einfach anmelden und dann auswählen, was Ihr gerade sehen wollt. Alternativ könnt Ihr nach Sportart, Wettbewerb oder sogar Verein filtern und Events aus der Vergangenheit sehen.

Jahres- oder Monatsabo? So günstig ist DAZN

Um in den DAZN-Genuss zu kommen, benötigt Ihr ein Abo, die Preise sind die folgenden. Wichtig: Bei beiden Möglichkeiten wird genau dasselbe Programm übertragen, die Unterschiede sind nur bei den Kosten und der Dauer.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Bundesliga, Champions League und mehr exklusiv auf DAZN: Diese Sportarten zeigt das "Netflix des Sports"

Baseball

Fußball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Radsport

Motorsport

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Basketball

American Football

Tennis

Darts

und vieles mehr

Die Bundesliga heute LIVE auf DAZN - das sind die wichtigen Links!

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen heute live: LIVE-TICKER und Highlights in der Bundesliga

Ein Spiel wie das heutige sollte man eigentlich nicht verpassen - allerdings kann es natürlich immer mal passieren, dass man verhindert und auf einen LIVE-TICKER angewiesen ist. An dieser Stelle können wir (mal wieder) behilflich sein!

Der Goal LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos und auch via Handy erreichbar. Egal ob Tor, Chance oder Karte: Hier wird alles Wichtige erklärt und anschaulich beschrieben! Hier entlang!

Highlights der Bundesliga: Die besten Szenen von Köln vs. Leverkusen sehen

Das Spiel ist vorbei und Ihr wollt die besten Szenen nochmal sehen? Dann habt Ihr drei Möglichkeiten. Erste Option: Direkt nach dem Spiel in den LIVE-STREAM und zu den spannenden Stellen zurückspringen, die im Zeitstrahl markiert sind.

Alternativ könnt Ihr natürlich auch die Highlights sehen. Die sind etwa eine Stunde nach Abpfiff auf der Plattform oder in der Nacht zum Montag auf dem kostenlosen YouTube-Kanal der Sportschau zu sehen!

1. FC Köln vs. Bayer 04 Leverkusenheute live: Die Aufstellungen im Bundesliga-Derby!

Ihr wollt wissen, wie Seoane und Baumgart ihre Mannschaften ins Spiel schicken? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die offiziellen Aufstellungen veröffentlicht und von uns hier eingetragen!

Bayer Leverkusen zu Gast beim 1. FC Köln: Die Übertragung der Bundesliga heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER