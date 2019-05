Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden live in TV und LIVE-STREAM? Die Relegation zur 2. Bundesliga live sehen

Ingolstadt will sich gegen Wehen Wiesbaden den letzten freien Platz in der 2. Bundesliga sichern. Alle Infos zur Relegation im TV und im LIVE-STREAM.

In der Relegation zur 2. steht das Rückspiel zwischen dem und Wehen Wiesbaden an. Anpfiff ist am Dienstag um 18.15 Uhr in Ingolstadt .

Das Hinspiel in Wiesbaden konnten die Schanzer mit 2:1 für sich entscheiden, doch Wehen hat sich mit dem Anschlusstreffer in der Nachspielzeit noch eine deutlich bessere Ausgangssituation fürs Rückspiel verschaffen können. Dennoch braucht die Mannschaft von Rüdiger Rehm im Audi-Sportpark mindestens zwei Treffer, um sich den Traum vom Aufstieg verwirklichen zu können.

FC Ingolstadt vs. Wehen Wiesbaden im Rückspiel der Relegation zur : Goal verrät, wer die Partie live in TV und LIVE-STREAM zeigt. Hier gibt es einen Überblick über die gesamte Relegation.

Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden? Die Relegation auf einen Blick

Duell FC Ingolstadt 04 - Wehen Wiesbaden Datum Dienstag, 28. Mai 2019 || 18.15 Uhr Ort Audi-Sportpark, Ingolstadt Zuschauer 15.800 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden live im TV?

Das entscheidende Relegationsspiel zur 2. Bundesliga zwischen dem FC Ingolstadt und Drittligist Wehen Wiesbaden wird am Dienstag live im TV zu sehen sein.

Zeigt / Überträgt das Free-TV FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden live im TV?

Die 2. Bundesliga live im deutschen Free-TV gibt es während der regulären Spielzeit nicht, in der Relegation macht man aber eine Ausnahme. Das ZDF bietet Euch am Dienstag die Möglichkeit, das Rückspiel in voller Länge zu sehen.

Das ZDF zeigt / überträgt am Dienstag ab 18 Uhr alles rund um die Partie aus dem Audi-Sportpark in Ingolstadt . Moderiert wird das Geschehen von Jochen Breyer, an seiner Seite ist Hanno Balitsch als Experte. Kommentieren wird Martin Schneider.

Zeigt / Überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden live im TV?

Die 2. Bundesliga läuft eigentlich bei Sky , da die jedoch nicht beim Sender aus Unterföhring zu finden ist, gibt es die Relegation zwischen Ingolstadt und Wehen nicht beim Pay-TV-Sender. Neben dem ZDF ist die Partie lediglich noch beim Bezahlsender Eurosport 2 HD xtra zu finden.

Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-STREAM?

Wie bereits das Hinspiel wird auch das Rückspiel zwischen dem FC Ingolstadt 04 und Wehen Wiesbaden in der Relegation zur 2. Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt.

Der Eurosport Player zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-STREAM

Wer Ingolstadt vs. Wehen am Dienstag live im Stream anschauen will, der kann auf die Übertragung beim Eurosport Player zurückgreifen. Mit entsprechendem Abonnement wird dort das Relegationsrückspiel aus Ingolstadt live im Stream gezeigt.

Neben dem Browser bieten Euch der Google-Play - oder der App-Store Optionen, die entsprechende App für Tablet oder Smartphone dafür downzuloaden. Auch auf Konsolen kann die Relegation geschaut werden.

Für die Nutzung des Streamingdienstes fordert Eurosport eine Gebühr von monatlich 4,99 Euro. Wenn man sich für ein ganzes Jahr einen Zugang zum Player sichern will, muss man einmalig 49,99 Euro bezahlen. Wenn man einen einzelnen Monat schauen will, dann zahlt man 6,99 Euro.

Das ZDF zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden live im kostenlosen Stream der Mediathek

Das ZDF strahlt das Relegations-Duell am Dienstag in voller Länge aus und bietet auch einen LIVE-STREAM in seiner ZDF-Mediathek an. Dieser gleicht sich der TV-Übertragung und ist für Fußballfans absolut kostenfrei.

Zeigt / Überträgt Sky bei Sky Go oder Sky Ticket FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden live im Stream?

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, hat Sky keine Rechte an der Relegation zur 2. Bundesliga. Demnach zeigt / überträgt der Sender aus Unterföhring die Begegnung aus Ingolstadt auch nicht nicht live im Stream, egal ob Sky Go oder Sky Ticket.

Zeigt / Überträgt DAZN FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden im LIVE-STREAM?

Selbes Spiel wie bei Sky: DAZN zeigt / überträgt die Partie Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt 04 nicht im LIVE-STREAM, weil der Streamingdienst nicht die entsprechenden Rechte besitzt. Stattdessen zeigt der Kanal die Highlights der Relegationsspiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt 04 vs. Wehen Wiesbaden? Die Bilanz