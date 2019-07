FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 3. Liga

Das Absteigerduell in der 3. Liga. Wir verraten Euch, wie Ihr FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Am zweiten Spieltag der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt den MSV Duisburg. Das Aufeinandertreffen steigt am Samstagnachmittag um 14 Uhr im Audi-Sportpark.

Es ist das Duell der beiden Absteiger aus der 2. Bundesliga. Während sich der als Tabellenletzter in die Drittklassigkeit verabschiedete, unterlag der in einer packenden Relegation dem SV Wehen Wiesbaden.

Nun treffen beide Teams in der aufeinander. Sowohl der FCI als auch der MSV sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Duisburger sicherten sich mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen Sonnenhof Großaspach die ersten drei Zähler. Ingolstadt konnte dagegen knapp mit 2:1 gegen Carl Zeiss Jena gewinnen.

FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg - wer holt sich den nächsten Dreier? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem findet Ihr hier alle Informationen rund um die Partie und zu unserem LIVE-TICKER.

FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Die Partie der 3. Liga in der Übersicht

Duell FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg Datum Samstag, 27. Juli 2019 || 14 Uhr Ort Audi-Sportpark, Ingolstadt Zuschauer 15.200 Plätze

FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute live im TV verfolgen - geht das?

Es ist das Aufeinandertreffen der beiden Gewinner des ersten Spieltags. Beide Vereine starteten erfolgreich in die neue Saison. Wer lässt nun die ersten Punkte liegen? Wer marschiert weiter vorneweg? FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg - eines der Top-Spiele der 3. Liga. Doch wer überträgt das Duell heute Nachmittag live im TV? Läuft die Partie im Free-TV?

ARD oder die Dritten Programme - wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute im Free-TV?

Die ARD und ihre Dritten Programme, wie der BR oder WDR, sind dafür bekannt, regelmäßig Spiele der 3. Liga live im Free-TV zu zeigen. Doch FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg gehört nicht zum Übertragungsangebot an diesem Samstag. Weder die ARD noch eines der Dritten Programme zeigen die Begegnung zwischen dem FCI und dem MSV heute live und in voller Länge im Free-TV.

Stattdessen werden folgende Partien der 3. Liga heute live und frei empfangbar in den Dritten Programmen übertragen:

Samstag, 27.07., 14 Uhr: SC Preußen Münster vs. Carl Zeiss Jena live bei MDR und WDR

Samstag, 27.07., 14 Uhr: Eintracht Braunschweig vs. live bei NDR und BR

Zeigt / überträgt MagentaSport FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute live im TV?

Eure erste Anlaufstelle für TV-Übertragungen der 3. Liga ist MagentaSport. Der hauseigene Sender der Telekom überträgt alle 380 Spiele der 3. Liga live und in voller Länge. Dementsprechend wird FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute Nachmittag live bei MagentaSport übertragen.

Ab 13.45 Uhr geht MagentaSport mit der Vorberichterstattung zur Partie im Audi-Sportpark auf Sendung. Moderator Benni Zander versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen, während Kommentator Franz Büchner pünktlich zum Anpfiff das Mikrofon übernimmt. Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg live im Einzelspiel verfolgt oder Euch die Konferenz der 3. Liga mit allen Spielen am Samstagnachmittag bei MagentaSport reinzieht.

Den Sender empfangt Ihr über das Sat-Signal Eures Telekom-Receivers. Um MagentaSport nutzen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement. Mehr Informationen über Preise und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der entsprechenden Website des Senders oder im nächsten Abschnitt zum LIVE-STREAM.

FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Neben der TV-Übertragung von MagentaSport gibt es noch eine weitere Option, das Duell zwischen dem FC Ingolstadt und dem MSV Duisburg live zu verfolgen. Das Aufeinandertreffen wird zusätzlich im LIVE-STREAM gezeigt. Welchen Ihr dafür nutzen müsst, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

MagentaSport zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist MagentaSport am heutigen Samstagnachmittag Eure erste Anlaufstelle. Der Sender überträgt FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute sowohl live im TV als auch in voller Länge im LIVE-STREAM im Internet. Somit verpasst Ihr auch im LIVE-STREAM keine Sekunde der 3. Liga.

Denn MagentaSport hat zwei LIVE-STREAMS für Euch parat: Entweder Ihr schaut FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg im Einzelspiel oder Ihr entscheidet Euch für die Konferenzschaltung zum 2. Spieltag der 3. Liga und verpasst weder einen Treffer bei FCI vs. MSV noch bei allen anderen Partien am Samstagnachmittag.

Um das Angebot von MagentaSport allerdings nutzen zu können, müsst Ihr angemeldet sein und über ein Abonnement verfügen. Dieses kostet 9,95 Euro pro Monat. Mehr Informationen hierzu findet Ihr auf der Website von MagentaSport.

FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Abonnement bei MagentaSport? Ihr wollt dennoch keine wichtige Entscheidung des Spiels verpassen? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal zu FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg genau an der richtigen Adresse.

Gewohnt detailreich versorgen wir Euch in unserem LIVE-TICKER mit allen relevanten und spielentscheidenden Szenen. So bekommt Ihr das Gefühl, hautnah bei FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg dabei zu sein und verpasst keine Torchance und erst recht keinen Treffer.

Unser LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet ihn unter www.goal.com oder in unserer kostenlosen Goal-App. Ladet Euch die App einfach aus den gängigen Portalen herunter:

FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen

Wer startet für den FC Ingolstadt? Wen schickt der MSV Duisburg ins Rennen? Wenn beide Teams ihre Startformationen knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlichen, erfahrt Ihr die Aufstellungen an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt FC Ingolstadt vs. MSV Duisburg? Die Übertragung der Partie im Überblick