FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Relegation übertragen

Rückspiel in der Relegation zur 2. Liga: Ingolstadt empfängt Nürnberg. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Das Relegationsrückspiel zwischen den Vertretern von 2. und 3. steht an: Drittligist FC Ingolstadt empfängt den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Das Hinspiel gewann der Club mit 2:0 nach einem Doppelpack von Fabian Nürnberger. Ingolstadt braucht also einen Sieg mit einer Differenz von drei Toren, um in die 2. Liga aufzusteigen. Die Partie wird um 18.15 Uhr im Audi-Sportpark angepfiffen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Ingolstadt und Nürnberg live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht werden.

gegen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Relegation

: Relegation Datum : 11. Juli 2020

: 11. Juli 2020 Uhrzeit : 18.15 Uhr

: 18.15 Uhr Ort: Audi-Sportpark

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Wer zeigt das Relegationsspiel? Normalerweise hat Sky Sports jedes Spiel der 2. Liga übertragen, doch Sky hat keine Rechte für die Relegation bekommen, ebenso wenig wie MagentaSport, der Sender, der sonst für die zuständig ist. Goal verrät, wo Ihr die Partie heute zu sehen bekommt.

"Der Club hat uns fußballerisch & körperlich den Schneid abgekauft." | "Das ist Relegation. Es ist bitter, doch wir haben noch ein Spiel." - Oral & Co. sprachen nach #FCNFCI Klartext 🗣🗯 Die Pressekonferenz & weitere #Schanzer Stimmen ⚫️🔴https://t.co/Sic1fGYTV5 — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) July 8, 2020

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Ja! Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt das Spiel heute live und in voller Länge im Free-TV. Um die Relegation im TV zu sehen, müsst Ihr also kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Das ZDF geht um 18 Uhr auf Sendung, das Derby wird um 18.15 Uhr angepfiffen.

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im LIVE-STREAM

Über den LIVE-STREAM des ZDF könnt Ihr die Partie auch kostenlos im Internet verfolgen, das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Eine weitere Möglichkeit ist der Streamingdienst DAZN, hier könnt Ihr als Neukunde auch kostenlos im Stream am Start sein. Das Portal aus Ismaning geht ab 18 Uhr auf Sendung, Daniel Herzog moderiert, Mario Rieker kommentiert. Sebastian Kneißl gibt heute die Expertise. Bei DAZN habt Ihr auch die Option, das Derby mit Fangesängen zu verfolgen. Was genau DAZN ist und wie der Streamingdienst funktioniert, erklären wir Euch weiter unten.

Die dritte Möglichkeit, die Relegation im Stream zu sehen, ist Amazon Prime, hierfür ist jedoch ein Abonnement von Nöten.

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im kostenlosen LIVE-STREAM von DAZN

Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel kostenlos im Stream sehen, da Euch der erste Monat bei DAZN geschenkt wird.

Um den Stream sehen zu können, benötigt Ihr ein internetfähiges Endgerät, wie zum Beispiel einen Laptop, ein Smartphone, ein Tablet, eine PS4 oder ein Smart-TV. Nach dem Download loggt Ihr Euch ein - und schon kann's losgehen!

Hier sind die Links zum Download:

DAZN hat verschiedene Topligen im Programm, zum Beispiel die Bundesliga, La Liga, , und . Neben dem Fußball überträgt das Portal auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis. Nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder, bei Abschluss eines Jahresabos, ungefähr 10 Euro im Monat.

Wenn Ihr das Spiel verpasst haben solltet, könnt Ihr Euch nur kurz nach dem Schlusspfiff die Highlights der Partie oder das gesamte Spiel im Re-Live über DAZN ansehen.



Quelle: imago images / Daniel Marr

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was auf dem Rasen des Audi-Sportparks so passiert.

Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken für jeden Fußballfan – schaut mal rein!

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden!

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Direktvergleich

FC Ingolstadt bisher 8 Spiele (wettbewerbsübergreifend) 1. FC Nürnberg 1 Siege 5 2 Remis 2 5 Tore 12 7,9 Mio Euro Marktwert 30,2 Mio. Euro Lucas Galvão (0,9 Mio. Euro) wertvollster Spieler Robin Hack (2,7 Mio. Euro)

FC Ingolstadt gegen 1. FC Nürnberg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick