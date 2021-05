FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt am Samstag den 1. FC Saarbrücken. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

In der 3. Liga empfängt der FC Ingolstadt am Samstag den 1. FC Saarbrücken (14 Uhr im LIVE-TICKER) und muss gegen den direkten Konkurrenten einen Sieg einfahren, um im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht den Anschluss zu verlieren.

Doch auch die Gäste gehen mit hohen Erwartungen in die Begegnung: In der Tabelle trennen die beiden Vereine bereits neun Punkte. Um die theoretische Chance auf den Aufstieg zu wahren, ist Saarbrücken somit ebenfalls auf einen Sieg angewiesen.

Wo wird das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga.

FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken: Die Begegnung in der 3. Liga in der Übersicht

Begegnung FC Ingolstadt - 1. FC Saarbrücken Datum Samstag, 08. Mai 2021 | 14 Uhr Stadion Audi-Sportpark, Ingolstadt

FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga heute live im TV sehen – geht das?

Solltet Ihr Euch auf eine Übertragung der 3. Liga im Free-TV gefreut haben, müssen wir Euch an dieser Stelle leider enttäuschen. Zwar werden ausgewählte Spiele auf den regionalen Sendern der ARD gezeigt, alle anderen Begegnungen sind jedoch ausschließlich im Pay-TV zu sehen.

Die Begegnung zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken wird am Samstag ebenfalls nur bei MagentaSport übertragen. Um 13.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Simon Köpfer zu den Vorberichten, ehe Kommentator Oskar Heirler mit dem Anstoß am Mikrofon übernehmen wird.

"Die fairste Torfabrik der Liga" kommt in die #Schanzer Heimat & ein Spektakel ist fast schon garantiert ⚽️🤯 #FCIFCS @ersterfcs https://t.co/fDsfvF8CMJ — FC Ingolstadt 04 (@Schanzer) May 7, 2021

Um den TV-Sender auf Eurem Fernseher empfangen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Alle Kunden der Telekom können MagentaSport in den ersten zwölf Monaten kostenlos nutzen, anschließend erhöhen sich die Gebühren auf 4,95 Euro im Monat.

Solltet Ihr bislang keinen Vertrag bei der Telekom abgeschlossen haben, belaufen sich die Kosten für den TV-Sender im Jahresabo auf 9,95 Euro monatlich. Wenn ein langfristiges Abonnement für Euch nicht infrage kommen sollte, könnt Ihr MagentaSport im Monatsabo für 16,95 Euro buchen.

FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken: So wird die 3. Liga im LIVE-STREAM gezeigt

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken auch im LIVE-STREAM anzusehen. Allerdings haben wir an dieser Stelle erneut schlechte Nachrichten, denn im Internet könnt Ihr die 3. Liga ebenfalls nur mit einem Abonnement verfolgen.

Der 1. FC Saarbrücken verliert nach der Saison seinen Topscorer Nicklas Shipnoski an den derzeitigen Zweitligisten @f95

Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.🦁🔵⚫️

👉 Alle Infos unter https://t.co/oaE6xX1MqI#3Liga #zeigtsuns #fu3ball pic.twitter.com/k7bzM1FJSz — 1. FC Saarbrücken (@ersterfcs) May 7, 2021

Sobald Ihr Euch auf der Webseite von MagentaSport eingeloggt habt, könnt Ihr sofort auf den LIVE-STREAM zur 3. Liga zugreifen und die besagte Begegnung in voller Länge erleben. Die gelieferten Bilder sind identisch mit der TV-Übertragung, auch die Konditionen unterscheiden sich nicht.

FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Samstag gegen 13 Uhr der Fall sein!

FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken: Die 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Ihr habt am Samstag keinen Fernseher in Reichweite, um die 3. Liga im TV oder im LIVE-TICKER zu verfolgen, möchtet aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben? Goal wird auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Saarbrücken im kostenlosen LIVE-TICKER begleiten.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten und versorgen Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die 3. Liga. Anschließend informieren wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen über die Ereignisse im Ingolstädter Sportpark.

FC Ingolstadt gegen den 1. FC Saarbrücken: Die Übertragung der 3. Liga auf einen Blick