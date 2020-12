FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Der FC Hansa Rostock ist zu Gast beim FC Ingolstadt 04. Auf Goal erfahrt ihr, wie ihr das Spiel der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM seht.

In der englischen Woche der muss Hansa Rostock am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) im Audi-Sportpark beim FC Ingolstadt antreten. Im Spitzenspiel will der derzeitige Tabellen-Vierte Ingolstadt gegen Rostock (6. Platz) weitere Punkte für den Aufstieg sammeln.

Der letzte Erfolg der Oberbayern liegt bereits drei Wochen zurück. Beim SV Meppen unterlag man auswärts mit 0:2 und im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Lübeck errang die Mannschaft von Thomas Oral lediglich einen Zähler. Dennoch konnte sie den Kontakt zur Spitze halten. Die Partie am vergangenen Wochenende gegen den FSV Zwickau wurde wegen drei Corona-Fällen bei den Sachsen verlegt.

Auch die Hanseaten haben sich in den vergangenen Partien alles andere als konstant gezeigt. Dem Sieg gegen den amtierenden Meister Bayern II folgten zwei Niederlagen bei Wehen Wiesbaden und zu Hause gegen den SV Meppen. Um den Anschluss zur Spitzengruppe nicht zu verlieren, müssen die Rostocker in Ingolstadt dringend punkten.

04 vs. Hansa Rostock: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Begegnung : FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock

: FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock Wettbewerb : 3. Liga, 16. Spieltag

: 3. Liga, 16. Spieltag Anstoß : 19 Uhr

: 19 Uhr Datum: Mittwoch, 16. Dezember 2020

Mittwoch, 16. Dezember 2020 Spielort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute live im TV sehen

Als Fan gemütlich die Englische Woche zu Hause um 19 Uhr auf der Couch erleben? Wie man die Top-Begegnung des Tabellen-Vierten gegen den Sechsten der 3. Liga heute live im TV verfolgen kann, erklären wir hier:

Die Partie wird exklusiv von Magenta-TV übertragen, da sich kein Free-TV-Sender die Rechte gesichert hat und die vollen 90 Minuten heute deshalb nicht frei empfänglich im TV zu sehen sind .

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga als Telekomkunde mit MagentaSport live im TV sehen

Trotzdem kann man alle Spiele der 3. Liga live im TV empfangen. Als Kunde der Deutschen Telekom hat man mit MagentaSport sogar die Möglichkeit ein Jahr lang alle Spiele der 3. Liga kostenlos zu sehen. Die Spiele werden als Einzel-Übertragung und in der Konferenz angeboten.

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock heute live: Option mit Sky Sport Kompakt und Möglichkeiten für Nutzer ohne Telekom-Vertrag

Zusätzlich zur 3. Liga können Telekomkunden auf Wunsch auch die 1. Bundesliga und 2. Bundesliga dazubuchen. Alle Angebote findet ihr bei MagentaSport .

Selbstverständlich kann man auch ohne Telekom-Vertrag die Spiele der 3. Liga LIVE sehen. Bei MagentaSport kann man auch Monats- oder Jahresabos abschließen. Die Kosten dafür sind allerdings höher als für Telekomkunden.

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock bei MagentaSport heute live im TV

Anpfiff : 19 Uhr

: 19 Uhr Beginn der Übertragung : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Moderation : Sascha Bandermann

: Sascha Bandermann Kommentar: Alexander Klich

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Alle Spiele der 3. Liga heute in der Konferenz bei MagentaSport

Anpfiff der Begegnungen : 19 Uhr

: 19 Uhr Beginn der Übertragung : 18.45 Uhr

: 18.45 Uhr Moderation: Alexander Kunz

Alexander Kunz Kommentar : Martin Piller

: Martin Piller Gezeigte Begegnungen: FC Bayern II - , Viktoria Köln - KFC Uerdingen, 1. FC Magdeburg - 1. FC Saarbrücken, FC Ingolstadt - Hansa Rostock, SV Meppen - FSV Zwickau

💬 #Härtel zu #FCHSVM: Wir haben in der ersten Halbzeit die Räume nicht gefunden, müssen die Situation vor dem Tor besser verteidigen. Warum auch immer ist heute kein Ball reingerutscht. Nach viel Aufwand steht am Ende ein bitteres 0:2. Wir müssen uns kräftig schütteln. #hansa pic.twitter.com/ILfd7b0rIl — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) December 13, 2020

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM schauen

Das Spitzenspiel der 3. Liga am 16. Spieltag wird natürlich nicht nur im TV übertragen, sondern ist auch per LIVE-STREAM auf euren Endgeräten über MagentaSport zu empfangen. Die Registrierung dafür erfolgt genau wie bei der Übertragung im TV über MagentaSport. Kommentar, Moderation, gezeigte Spiele und Beginn der Übertragung sind identisch mit dem im TV gezeigten Format.

Auch die Abo-Varianten sind analog zu den für TV-Kunden angebotenen Modellen. Seid ihr also bereits Telekom-Kunde, könnt ihr die Spiele kostenlos streamen. Mit dem Streaming-Dienst seid ihr allerdings nicht mehr an euren Fernseher gebunden, sondern ihr könnt die Spiele auch mit magentasport.de im Browser empfangen.

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock heute live: LIVE STREAMEN auf eurem mobilen Endgerät

MagentaSport bietet darüber hinaus die Möglichkeit das Spiel auf eurem Smartphone oder Tablet zu streamen. So könnt ihr die Begegnung auch unterwegs verfolgen. Dazu müsst ihr euch nur die App herunterladen.

Die kostenlose App von MagentaSport findet ihr im Google Play Store oder im App Store von Apple. Eine schnelle Internet-Verbindung und ein gültiges Abonnement vorausgesetzt (siehe oben) und schon könnt ihr losstreamen.

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Verfolgt die Partie im LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht LIVE im TV anschauen? Goal schafft Abhilfe. Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER seid ihr jederzeit auf Ballhöhe, auch ohne Abo von MagentaSport. Mit uns verpasst ihr keine Tore, keine Großchancen, Verwarnungen oder Auswechslungen. Hier geht´s zum LIVE-TICKER.

FC Ingolstadt 04 vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Keller, Antonitsch, Gaus - Krauße - Stendera, Röhl, Elva - Kutschke, Eckert Ayensa.

Aufstellung Hansa Rostock: Kolke - Riedel, Sonnenberg, Roßbach - Neidhart, Bahn, Daedlow, Vollmann - Breier, Verhoek, Omladic.