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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoHannover 96
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FC Heidenheim vs. Hannover 96 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

FC Heidenheim - Hannover 96
FC Heidenheim
Hannover 96
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt FC Heidenheim gegen Hannover 96. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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FC Heidenheim vs. Hannover 96: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Voith-Arena

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim Hannover 96 zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Klubs stecken in unterschiedlichen Phasen der Saison – und das verleiht der Partie eine besondere Spannung.

Frank Schmidt führt Heidenheim als Tabellensiebtplatzierter in dieses Spiel. Zuletzt verlor der FCH jedoch das Heimspiel gegen Karlsruher SC mit 1:2 und kassierte damit die zweite Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Konstanz, die Heidenheim in früheren Phasen der Saison ausgezeichnet hatte, muss Schmidt nun wiederherstellen.

Hannover 96 reist mit neuem Schwung an. Unter Trainer Sandro Wagner fuhren die Niedersachsen zuletzt einen 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden ein – der erste Dreier unter dem neuen Coach. Dennoch bleibt die Lage angespannt: Hannover steht mit elf Punkten aus zehn Spielen auf Platz 15 der Tabelle.

Wagner selbst gab sich nach dem Sieg gewohnt direkt. Auf der Pressekonferenz betonte er, inhaltlich nicht vollständig zufrieden gewesen zu sein, und ordnete das Ergebnis nüchtern ein: "Es war halt nicht cool" – obwohl die drei Punkte zählten. Diese Haltung prägt seinen Ansatz bei den Roten.

Die Ausgangslage ist klar: Heidenheim will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, Hannover braucht Punkte, um sich aus dem Abstiegskampf zu lösen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei FC Heidenheim und Hannover 96 los?

FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der FCH Karlsruher SC mit 1:2. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Energie Cottbus sowie eine 1:3-Niederlage gegen VfL Wolfsburg. In diesen fünf Spielen erzielte Heidenheim fünf Tore und kassierte sieben.

Hannover 96 weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Dynamo Dresden. Zuvor unterlag die Mannschaft Braunschweig mit 0:2 und spielte 1:1 gegen St. Pauli. Hannover traf in diesem Zeitraum viermal und kassierte acht Gegentore.

HDH

HDH - Form

ABI
U2-2
FCK
U0-0
WOB
N3-1
COT
U1-1
KSC
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
H96

H96 - Form

FCM
N3-0
FCP
U1-1
EBS
N2-0
FCK
N0-2
DOD
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Aufstellungen

FC Heidenheim vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • F. Schmidt

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Form

HDH

HDH - Form

ABI
U2-2
FCK
U0-0
WOB
N3-1
COT
U1-1
KSC
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
H96

H96 - Form

FCM
N3-0
FCP
U1-1
EBS
N2-0
FCK
N0-2
DOD
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC HeidenheimUnentschiedenHannover 96
4
0
1
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
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2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
END
11Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
10910238+1528
S
S
U
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
117312613+1324
S
S
N
U
U
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
S
N
S
S
U
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
105412514+1119
S
U
S
U
S
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
S
S
N
S
S
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
113351319-612
N
S
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
U
N
U
U
N
11
BraunschweigBraunschweigEBS
113261618-211
U
N
S
N
S
12
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
13
OsnabrückOsnabrückOSN
113261418-411
N
N
S
N
U
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
S
N
N
S
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
N
U
U
N
S
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
N
N
S
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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