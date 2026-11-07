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FC Heidenheim vs. Hannover 96: Anstoßzeit

In der Voith-Arena in Heidenheim empfängt der FC Heidenheim Hannover 96 zum Duell in der 2. Bundesliga. Beide Klubs stecken in unterschiedlichen Phasen der Saison – und das verleiht der Partie eine besondere Spannung.

Frank Schmidt führt Heidenheim als Tabellensiebtplatzierter in dieses Spiel. Zuletzt verlor der FCH jedoch das Heimspiel gegen Karlsruher SC mit 1:2 und kassierte damit die zweite Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Konstanz, die Heidenheim in früheren Phasen der Saison ausgezeichnet hatte, muss Schmidt nun wiederherstellen.

Hannover 96 reist mit neuem Schwung an. Unter Trainer Sandro Wagner fuhren die Niedersachsen zuletzt einen 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden ein – der erste Dreier unter dem neuen Coach. Dennoch bleibt die Lage angespannt: Hannover steht mit elf Punkten aus zehn Spielen auf Platz 15 der Tabelle.

Wagner selbst gab sich nach dem Sieg gewohnt direkt. Auf der Pressekonferenz betonte er, inhaltlich nicht vollständig zufrieden gewesen zu sein, und ordnete das Ergebnis nüchtern ein: "Es war halt nicht cool" – obwohl die drei Punkte zählten. Diese Haltung prägt seinen Ansatz bei den Roten.

Die Ausgangslage ist klar: Heidenheim will den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, Hannover braucht Punkte, um sich aus dem Abstiegskampf zu lösen. Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr nachfolgend.

Themen der Woche: Was war bei FC Heidenheim und Hannover 96 los?

FC Heidenheim kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt unterlag der FCH Karlsruher SC mit 1:2. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Energie Cottbus sowie eine 1:3-Niederlage gegen VfL Wolfsburg. In diesen fünf Spielen erzielte Heidenheim fünf Tore und kassierte sieben.

Hannover 96 weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Dynamo Dresden. Zuvor unterlag die Mannschaft Braunschweig mit 0:2 und spielte 1:1 gegen St. Pauli. Hannover traf in diesem Zeitraum viermal und kassierte acht Gegentore.

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Aufstellungen

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Form

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Bilanz direkte Duelle

FC Heidenheim vs. Hannover 96: Die Tabellen