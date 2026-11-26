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Wann ist Anstoß bei FC Heidenheim gegen 1. FC Nürnberg?

Der FC Heidenheim empfängt in der 2. Bundesliga den 1. FC Nürnberg. Gespielt wird in der Voith-Arena in Heidenheim.

Für die Gastgeber verlief die jüngere Vergangenheit holprig. Heidenheim verlor zuletzt 1:3 gegen Darmstadt und holte aus den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen Sieg.

Davor standen ein 2:2 gegen Hannover 96 und ein 1:1 gegen Energie Cottbus zu Buche. Trainer Frank Schmidt muss seine Mannschaft vor heimischem Publikum wieder in die Spur bringen.

Nürnberg reist als Tabellenzweiter an, steht aber ebenfalls nicht im besten Lauf. Das Team von Miroslav Klose unterlag zuletzt Eintracht Braunschweig mit 1:2.

Zuvor hatte der Club Darmstadt 2:0 geschlagen und bei St. Pauli mit 3:1 gewonnen. Die Bilanz aus fünf Spielen lautet dennoch zwei Siege und drei Niederlagen, darunter das 2:5 im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen.

In der Tabelle trennen beide Teams fünf Plätze: Heidenheim steht auf Rang sieben, Nürnberg auf Rang zwei. Wo Sie die Partie live verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu TV-Sender und Livestream.

Was war zuletzt bei Heidenheim und Nürnberg los?

Heidenheim holte aus den letzten fünf Ligaspielen keinen Sieg und steht bei zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt. Davor trennte sich das Team von Hannover 96 2:2 und von Energie Cottbus 1:1.

Nürnberg kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Die letzte Partie ging gegen Braunschweig mit 1:2 verloren. Zuvor gelangen ein 2:0 gegen Darmstadt und ein 3:1 bei St. Pauli. Im DFB-Pokal unterlag der Club Bayer Leverkusen 2:5.

Mit welchen Aufstellungen treten Heidenheim und Nürnberg an?

Wie ist die Form von Heidenheim und Nürnberg?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?