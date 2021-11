Erstes Premier-League-Spiel für Antonio Conte mit den Spurs! Am Sonntag, den 07. November, ist Tottenham Hotspur zu Gast beim FC Everton. Goal hat alle Informationen zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am 11. Spieltag erwartet Antonio Conte die erste Premier-League-Partie mit Tottenham Hotspur. Sein Heimdebüt ist in der Conference League nach einem 3:2-Sieg über Vitesse Arnheim geglückt. Bereits hier hat der neue Trainer auf seine altbewährte Dreierkette gesetzt, die man auch im heutigen Duell mit Everton erwarten darf. In der Liga stehen die Londoner auf dem 9. Platz mit gerade einmal 15 Punkten, weshalb ein Auswärtssieg umso wichtiger wäre, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren.

Everton spielt eine durwachsene Saison, hat die letzten drei Ligaspiele allesamt verloren. Wenn die Toffees weiterhin im oberen Tabellendrittel mitspielen möchten, wäre ein Heimsieg essenziell.

Kann Conte seine ersten drei Punkte mit Tottenham einfahren? Auf der Insel wird über den Coach der Spurs heiß diskutiert, schließlich hat der Italiener bereits mit den Blues 2017 die Meisterschaft gewonnen.

Der FC Everton trifft in der Premier League auf Tottenham Hotspur. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Everton vs. Tottenham Hotspur live: Das Spiel der Premier League in der Übersicht

Begegnung FC Everton - Tottenham Hotspur Wettbewerb Premier League, 11. Spieltag Datum Sonntag, 07. November 2021 Anpfiff 15 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Goodison Park, Liverpool

FC Everton vs. Tottenham Hotspur live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Premier League

Im Free-TV wird die Partie nicht gezeigt. Da die Übertragungsrechte der Premier League bis 2024/25 exklusiv bei Sky liegen, werden jegliche Spiele der ersten englischen Liga, ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender übertragen.

FC Everton vs. Tottenham Hotspur live im TV auf Sky sehen

Wenn Ihr Harry Kane, Heung-min Son und Co. live sehen wollt, könnt Ihr Euch zwischen dem Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat und dem Sport- und Bundesliga-Paket für 30 Euro im Monat entscheiden. Wer das Bundesliga-Paket bevorzugt, hat keinen Zugriff auf die englischen Spiele. Hier sind alle Informationen zu den unterschiedlichen Sky-Paketen aufgelistet.

FC Everton vs. Tottenham Hotspur live im Pay-TV: So sieht die Übertragung von Sky aus

Ihr habt eine der beiden Pakete in Anspruch genommen? Dann könnt Ihr das Heimspiel der Toffees live verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 14.50 Uhr auf Sky Sport 1 (HD). Kommentator des Spiels ist Toni Tomic.

FC Everton vs. Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM: Übertragung mit Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet die Spiele auf allen Endgeräten an. Wer von zuhause aus also nicht verfolgen kann, wie Conte die Dreierkette bei den Spurs etabliert, hat die Möglichkeit, mit dem PC, Smartphone oder Tablet über Sky Go die Partie zu schauen.

Die App dazu ist kostenlos, um das Duell um 15 Uhr zu sehen, muss diese nur heruntergeladen werden und nach dem Login bekommt Ihr einen abwechslungsreichen Premier-League-Nachmittag.

FC Everton vs. Tottenham Hotspur im LIVE-STREAM auf Sky Ticket: Diese Vorteile bietet der Service

Wer noch nicht Sky-Kunde ist, den Kampf um die internationalen Plätze aber nicht verpassen möchte, hat mit Sky Ticket eine weitere Möglichkeit. Hier könnt Ihr Euch zwischen dem Tagesticket für 14,99 Euro und dem Monatsticket für 29,99 Euro entscheiden, wer das Monatsticket bereits für ein Jahr bucht, bezahlt 19,99 Euro monatlich.

Mit Sky Ticket könnt ihr Euch die Partie auf dem heimischen TV-Gerät live ansehen. Dafür müsst Ihr nur die kostenlose App herunterladen, die es auf Konsolen, Smart TVs und TV-Sticks, aber auch auf dem PC und anderen Endgeräten gibt.

FC Everton vs. Tottenham Hotspur live: Der LIVE-TICKER von Goal

Wenn Ihr das Spiel bei Sky nicht verfolgen könnt, bietet Goal Euch die Möglichkeit, mit dem LIVE-TICKER alles rund um das Aufeinandertreffen zwischen Benítez und Conte live zu erfahren.

Hier geht's zum LIVE-TICKER von Everton vs. Tottenham!

Putting in the work ahead of Spurs 💪#EFC 🔵 — Everton (@Everton) November 4, 2021

FC Everton vs. Tottenham Hotspur live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

So lautet die Aufstellung des FC Everton:

Pickford - Coleman, Keane, Godfrey, Digne - Gordon, Delph, Allan, Townsend - Richarlison, Gray

Tottenham startet mit dieser Aufstellung:

Lloris - Dier, Romero, Davies - Emerson, Hojbjerg, Skipp, Reguilon - Moura, Kane, Son