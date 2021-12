FC Everton vs. FC Liverpool live: Die Premier League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Mittwoch um 21.15 Uhr geht am 14. Spieltag in der Premier League das Stadtderby FC Everton gegen FC Liverpool über die Bühne. Im Goodison Park treffen der Tabellen-14. und der Dritte aufeinander, wobei sie 15 und 28 Punkte holten.

FC Everton vs. FC Liverpool: Hier gelangt Ihr zum Sky Ticket für die Übertragung!

Die Stadtrivalen gehen mit unterschiedlichen Ausgangslagen in dieses Kräftemessen. Der FC Everton ist seit sechs Meisterschaftsspielen sieglos und verlor hierbei vier seiner jüngsten fünf Auftritte. Das Team von Rafa Benitez erreichte im jüngsten Heimspiel gegen Tottenham Hotspur den einzigen Punktgewinn seit Mitte Oktober. Danach gab es ein 0:3 gegen Manchester City und ein 0:1 gegen Brentford.

Der FC Liverpool erlebte im bisher letzten Auswärtsspiel ein 2:3 gegen West Ham United. Danach gewann die von Jürgen Klopp trainierte Mannschaft sowohl gegen den FC Arsenal als auch gegen den FC Southampton mit 4:0. Überdies gelang gegen die Saints der vierte Sieg binnen sechs Premier-League-Runden. In der Vorsaison blieb der FC Everton gegen den FC Liverpool ungeschlagen, wobei die Toffees ein Heimremis und einen Auswärtssieg holten.

Heute um 21.15 Uhr kommt es in der Premier League zum Merseyside-Derby FC Everton vs. FC Liverpool. GOAL liefert Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Startformationen und zum LIVE-TICKER.

FC Everton vs. FC Liverpool: Die Eckdaten zur Partie am 14. Premier-League-Spieltag auf einem Blick

Spiel: FC Everton vs. FC Liverpool Datum: Mittwoch, 1. Dezember 2021 Uhrzeit: 21.15 Uhr Stadion: Goodison Park (Liverpool)

FC Everton gegen FC Liverpool heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Premier League bei Sky

Sky hält die Senderechte an allen Begegnungen der Premier League. Der Bezahlanbieter betreibt zahlreiche Kanäle. Hiervon ist Sky Sport 1 jener, der die Partie FC Everton vs. FC Liverpool ausstrahlt. Zusätzlich könnt Ihr das Duell in HD verfolgen.

Die eigentliche Übertragung fängt um 21.15 Uhr an, doch vorher gibt es auf demselben Sender ab 20 Uhr eine Vorberichterstattung. Überdies sendet Sky Sport 1 (HD) das Special The Merseyside Derby. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Duells Everton gegen Liverpool bei Sky:

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte ab: 20 Uhr

20 Uhr Spielbeginn: 21.15 Uhr

21.15 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Sky ist also ein Pay-TV-Anbieter und somit benötigt Ihr ein Abonnement. Hierbei muss der Vertragsabschluss vor dem Stadtderby zwischen den Toffees und den Reds erfolgen. Dafür stehen verschiedene Pakete zur Auswahl. Für die Liebhaber der Premier League kommt etwa jenes mit dem Namen Sport für 20 Euro pro Monat infrage. Zudem könnt Ihr Euch für 32,50 Euro monatlich für eine Kombination mit dem Bundesliga-Paket entscheiden. Auf der Webseite von Sky findet Ihr alle Infos zum Thema.

Die weiteren Spiele der Premier League in voller Länge bei Sky schauen

Als Kunden bei Sky genießt Ihr also alle Matches der Premier League. Zeitgleich mit jenem zwischen Everton und Liverpool kommt es ab 21.15 Uhr zum Duell Aston Villa vs. Manchester City. Zudem finden ab 20.30 Uhr die Partien Watford vs. Chelsea, West Ham vs. Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers vs. Burnley und Southampton vs. Leicester City statt.

FC Everton gegen FC Liverpool dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der Premier League

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr das Spiel FC Everton vs. FC Liverpool ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Dasselbe gilt für das Special zum Merseyside-Derby ab 17 Uhr und für die Vorberichterstattung ab 20 Uhr. Hierbei stehen bei Sky zwei Optionen zur Auswahl.

Mit Sky Ticket die Premier League im LIVE-STREAM schauen: FC Everton gegen FC Liverpool

Eine davon ist das Erwerben eines Sky Tickets. Dieses bietet Nicht-Bestandskunden sofort die Möglichkeit, das Duell FC Everton vs. FC Liverpool live anzusehen. Zudem müsst Ihr nicht Euch nicht gezwungenermaßen langfristig binden.

Für das Paket Supersport Monat legt Ihr 29,99 Euro auf den Tisch und genießt gleich rund vier Wochen lang das gesamte Sportangebot im Live-Stream. Als Fußballfans kommt Ihr unter anderem mit der Bundesliga und der 2. Bundesliga sowie mit dem DFB-Pokal auf Eure Kosten. Ferner umfasst die Palette etwa die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour und die PGA-Tour. Außerdem könnt Ihr zwei Geräte auf einmal nutzen.

Another brilliant performance from the Reds at Anfield ❤ pic.twitter.com/I9Odhm2dfb — Liverpool FC (@LFC) November 27, 2021

FC Everton gegen FC Liverpool im LIVE-STREAM über Sky Go

Bestandskunden haben für das Merseyside-Derby FC Everton gegen FC Liverpool einen Zugang zu Sky Go. Überdies ist die Handhabung des firmeneigenen Streaming-Portals kinderleicht. Denn: Ihr müsst ausschließlich Eure Login-Daten eingeben.

Dagegen erfolgt die Freischaltung von Sky Go für Neukunden vermutlich nicht bis zum Anstoß heute um 21.15 Uhr. Allerdings könnt Ihr alle Partien in den Wiederholungen anschauen. Der Bezahlsender publiziert diesbezüglich sämtliche Termine.

Zu FC Everton vs. FC Liverpool via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Es kann vorkommen, dass Ihr selbst mit einem Abonnement ein Match nicht verfolgen könnt. Hierbei kann es sowohl an der Internetverbindung als auch an den Zeitkapazitäten hapern. Insbesondere in diesen Fällen seid Ihr bei GOAL goldrichtig. Denn: Mithilfe unseres LIVE-TICKERS bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten bei Everton vs. Liverpool im Bild. Und das egal, ob es sich um Treffer, Torchancen, Karten oder Wechsel handelt. Hierbei senden wir Euch Push-Nachrichten.

Die What a Strike! Highlight-Show: So seht Ihr FC Everton vs. FC Liverpool

Nach dem Schlusspfiff im Goodison Park könnt Ihr Euch die wichtigsten Szenen der absolvierten Spiele der Premier-League-Runde ansehen. Denn: Ebenfalls auf Sky Sport 1 (HD) läuft ab 23.15 Uhr die Highlight-Show What a Strike! Diese könnt Ihr genauso ausschließlich als Abonnenten mitverfolgen.

FC Everton gegen FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Premier League übertragen

Im Pay-TV Sky Sport 1 (HD) Im LIVE-STREAM Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER GOAL Highlights Sky

FC Everton vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen zur Premier League

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anpfiff bekanntgegeben.