So sehen Sie FC Dallas gegen Portland Timbers mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - 1/8 21. Nov. 2026 - 16:00 Toyota Stadium

FC Dallas empfängt die Portland Timbers im Toyota Stadium in Frisco zu einem MLS-Spiel, bei dem für beide Klubs viel auf dem Spiel steht.

Die Gastgeber stehen auf Platz zwei der Western Conference. Während sich das Bild für die Playoffs allmählich klärt, bietet sich ihnen die Chance, ihre Position zu festigen.

Die Mannschaft von Eric Quill reist in ordentlicher Verfassung an. Ein 3:1-Sieg gegen die Colorado Rapids im letzten Spiel brachte nach einer wechselhaften Phase wieder Stabilität. Zu dieser Phase gehörten eine 0:2-Niederlage gegen Columbus Crew und zwei Unentschieden in den vorangegangenen vier Partien.

Portland kommt mit der besseren Form nach Frisco. Die Mannschaft von Marti Cifuentes hat vier Spiele in Folge gewonnen und dabei nacheinander Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City und Charlotte FC besiegt. In dieser Phase erzielten die Timbers viele Tore und kassierten nur wenige Gegentreffer.

Die Timbers stehen im Westen auf Platz sieben. Ein gutes Ergebnis gegen einen direkten Konkurrenten aus der oberen Tabellenregion wäre daher ein wichtiger Schritt für ihre Playoff-Ambitionen.

Lesen Sie weiter, um alles über die Live-Übertragung dieser MLS-Partie zu erfahren.

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