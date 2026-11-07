FC Dallas gegen Colorado Rapids mit einem VPN sehen: So geht’s

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 19:00 Toyota Stadium

Der FC Dallas empfängt die Colorado Rapids im Toyota Stadium in Frisco zu einem Spiel der Western Conference in der Major League Soccer. Für beide Teams steht einiges auf dem Spiel, während sich die reguläre Saison ihrer Schlussphase nähert.

Die Mannschaft von Eric Quill steht auf Platz zwei der Western Conference und gehörte im vergangenen Monat zu den beständigeren Teams der Liga. Ihre Heimbilanz bildet die Grundlage für das Ziel, sich eine der besten Ausgangspositionen für die Playoffs zu sichern. Diesen Vorteil will Dallas verteidigen, während die Teams in der Tabelle enger zusammenrücken.

Colorado reist als Neunter der Western Conference an. Die Mannschaft von Matt Wells ist noch im Rennen um die Playoffs, braucht aber Punkte, um dort zu bleiben. Ihre jüngsten Leistungen waren wechselhaft. Dazu zählt eine 2:4-Niederlage gegen Chicago Fire FC im letzten Spiel, die vor der schwierigen Auswärtsreise Sorgen ausgelöst haben dürfte.

Die Rapids haben gezeigt, dass sie auswärts Ergebnisse erkämpfen können: Anfang Oktober gewannen sie bei den Vancouver Whitecaps mit 1:0. An Beständigkeit mangelte es ihnen jedoch. Wells braucht eine diszipliniertere Leistung seiner Mannschaft, wenn Colorado aus dem Toyota Stadium etwas mitnehmen will.

Dallas spielte bei seinem jüngsten Heimauftritt 1:1 gegen Sporting Kansas City und will vor den eigenen Fans wieder einen Sieg einfahren. Drei Punkte würden die Position des Teams in der Spitzengruppe der Western Conference weiter festigen.

Da das Rennen um die Playoffs in die entscheidende Phase geht, werden beide Trainer diese Partie als eine ansehen, in der sie sich keinen Fehltritt erlauben können. Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel live zu sehen.

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