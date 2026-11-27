FC Cincinnati gegen Nashville SC mit einem VPN sehen

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Vorschau auf das Spiel

USA MLS - 1/8 28. Nov. 2026 - 18:30 TQL Stadium

Der FC Cincinnati empfängt Nashville SC im TQL Stadium zu einem MLS-Playoffspiel zwischen zwei Teams aus der Eastern Conference, die erst vor wenigen Tagen aufeinandergetroffen sind.

Cincinnati geht nach zwei Siegen in den letzten beiden Spielen mit Rückenwind in die Partie. Auf ein 3:1 auswärts gegen Orlando City folgte am 22. November ein knapper 1:0-Erfolg gegen Nashville.

Das Team von Pat Noonan hat in den vergangenen fünf Spielen sieben Tore erzielt und fünf kassiert. Die 0:2-Heimniederlage gegen Nashville am 7. November war die einzige Niederlage in diesem Zeitraum.

Nashville reist als Spitzenmannschaft der Eastern Conference an, verlor allerdings das jüngste Duell. Das Team von BJ Callaghan hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und blieb in zwei davon ohne Gegentor.

Der Klub aus Tennessee schlug Red Bull New York mit 3:2 und Montreal mit 2:0, bevor die jüngste Serie von Duellen mit Cincinnati begann. Der 4:0-Heimsieg gegen Cincinnati im August zeigt, wozu Nashville gegen diesen Gegner fähig ist.

Die beiden Teams haben die letzten zwei direkten Duelle unter sich aufgeteilt. Viel trennt sie also nicht. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieses Spiels liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die übertragenden Anbieter feststehen.

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