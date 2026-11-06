So sehen Sie FC Cincinnati gegen Nashville SC mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und suchen Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 34 7. Nov. 2026 - 16:00 TQL Stadium

Der FC Cincinnati empfängt Nashville SC im TQL Stadium in Cincinnati, Ohio. Die Partie der Major League Soccer ist für beide Teams mit Blick auf ihre Positionen in der Tabelle der Eastern Conference von großer Bedeutung.

Die Mannschaft von Pat Noonan steht im Osten auf Platz sieben und will an ihre jüngste Form anknüpfen: Sie hat drei ihrer vergangenen vier Spiele gewonnen, zuletzt mit 1:0 gegen Philadelphia Union.

Nashville reist als herausragendes Team der Conference an. Die Mannschaft von BJ Callaghan führt die Eastern Conference an und hat sich die Supporters' Shield bereits gesichert. Das unterstreicht ihre Beständigkeit über die gesamte Saison hinweg.

Die Gäste kommen nach einem 3:2 gegen Red Bull New York, ihrem jüngsten Ergebnis, nach Cincinnati und haben nur eines ihrer vergangenen fünf MLS-Spiele verloren. Nashvilles Auswärtsstärke prägt die Saison des Teams, das mit entsprechend großem Selbstvertrauen in diese Partie gehen wird.

Für Cincinnati bietet das Heimspiel im TQL Stadium die Gelegenheit, sich mit dem besten Team der Conference zu messen. Zwei aufeinanderfolgende Siege gegen DC United zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie gaben der Mannschaft Schwung. Das 1:0 gegen Philadelphia zeigte zudem, dass sie auch knappe Ergebnisse erzielen kann, wenn es darauf ankommt.

Der direkte Vergleich spricht für Nashville, das Cincinnati beim jüngsten Aufeinandertreffen im August 2026 mit 4:0 besiegte. Vor den eigenen Fans will Cincinnati diesmal eine ganz andere Leistung zeigen.

Lesen Sie weiter, um alles Wissenswerte zur Liveübertragung dieser Partie zu erfahren.

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