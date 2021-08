Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Chelsea vs. FC Villarreal im UEFA Supercup - die Übertragung

Wie wird der UEFA Supercup heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt? Hier erfahrt Ihr alles zur Fußball-Übertragung von FC Chelsea vs. FC Villarreal.

Zeit für das erste große Finale der neuen Saison 2021/22. Im Kampf um den UEFA Supercup stehen sich heute der FC Chelsea und der FC Villarreal gegenüber. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff, gespielt wird in Belfast.

Der Supercup - er ist das Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem der Europa League. Deswegen heißt es heute Blau gegen Gelb - die Blues von der Stamford Bridge treffen auf das Gelbe U-Boot aus Villarreal. Wer schnappt sich den ersten Titel der Saison?

Es sind übrigens bis zu 13.000 Zuschauer zugelassen.

Das große Finale von Belfast: Der FC Chelsea ist gegen den FC Villarreal in einer leichten Favoritenrolle. Wer zeigt / überträgt das Spiel heute Abend live im TV? Wir klären auf.

UEFA Supercup auf einen Blick: FC Chelsea vs. FC Villarreal heute live

Wettbewerb UEFA Supercup Duell FC Chelsea vs. FC Villarreal Datum Mittwoch, 11. August 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort National Football Stadium, Windsor Park, Belfast, Nordirland

UEFA Supercup im Free-TV? So wird FC Chelsea vs. FC Villarreal heute live übertragen

Das große Duell zwischen dem FC Chelsea und dem FC Villarreal ist ein Spiel, welches heute vielleicht den ein oder anderen Fußballfan interessieren könnte. Doch wird das Spiel überhaupt im TV gezeigt? Bzw. gibt es einen Sender, der das ganze Spiel im deutschen Free-TV überträgt?

Nein, den gibt es nicht - zumindest nicht auf dem deutschen Markt. Es wird keine kostenlose Übertragung von FC Chelsea vs. FC Villarreal beim ZDF, Sat1 oder einem der Sportsender Deutschlands geben. Das ist die schlechte Nachricht, wenn Ihr Euch für das Spiel interessiert.

FC Chelsea vs. FC Villarreal heute live im TV auf Sky sehen: Kommt das Fußballduell dort?

Fußball wird heute nicht im TV zu sehen sein, also nicht kostenfrei - für viele Fans heißt das automatisch, dass Sky (Pay-TV-Sender aus Unterföhring) das Spiel in voller Länge im Fernsehen zeigt.

Doch auch das ist heute nicht der Fall - das Spiel aus Belfast gibt es nicht im Pay-TV bei Sky, weil dem Sender schlichtweg keine Rechte vorliegen. Dagegen gibt es einen anderen Kanal, der das ganze Spiel FC Chelsea vs. FC Villarreal in voller Länge zeigt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: DAZN zeigt FC Chelsea vs. FC Villarreal

Die Headline sagt es bereits: Der Sender, der die ganze Partie im TV und auch im LIVE-STREAM zeigt / überträgt, ist DAZN. Der Ismaninger Streamingdienst hat FC Chelsea vs. FC Villarreal heute in voller Länge im Angebot.

Nur dank DAZN gibt es genau eine Option, das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zu verfolgen. Hier findet Ihr die wichtigsten Daten zur Übertragung der vollen 90 Minuten.

Vorberichte: 20.45 Uhr

Anstoß: 21.00 Uhr

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Jonas Hummels

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Um auf DAZN jedoch den Fußball sehen zu können, den Ihr gerne sehen wollt, braucht Ihr ein Abonnement. Da kommt es doch gerade gelegen, dass der Sender jedem Neukunden einen Gratismonat schenkt. Diesen gibt es noch bis Ende Oktober.

Die Übertragung des UEFA Supercups wird in Deutschland und auch in Österreich empfangbar sein.

DAZN läuft auch im Fernsehen: FC Chelsea vs. FC Villarreal im TV sehen

Der lineare TV-Sender DAZN 1 zeigt heute das ganze Spiel zwischen den Blues und dem LaLiga-Klub in voller Länge im Fernsehen. Wenn Ihr keine stabile Internetverbindung habt und deswegen keinen LIVE-STREAM bedienen könnt, dann nutzt doch das DAZN-TV-Paket für DAZN1 und DAZN 2.

Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Chelsea vs. FC Villarreal in der LIVE-Übertragung auf DAZN

Der FC Chelsea trifft auf den FC Villarreal und der LIVE-STREAM von DAZN ist die einzige Option an diesem Abend - denn der Supercup wird nur beim Ismaninger Streamingsender übertragen. Doch was hat DAZN noch so in seinem Programm?

Im Fußball sind folgende Events geplant:

Europa: UEFA Champions League I UEFA Nations League

Deutschland: Alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga

England: FA Cup | Carabao Cup | EFL Championship | League One | League Two

Spanien: LaLiga | Copa del Rey

Frankreich: Ligue 1 | Coupe de France

Portugal: Primeira Liga

Niederlande: Eredivisie

USA: MLS

Neben der wichtigsten Sportart Fußball sind auch Tennis, Handball, Boxen, Motorsport, Wintersport, Darts, Rugby und viele andere Live-Sportarten auf DAZN zu sehen. Natürlich darf auch der US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB nicht fehlen.

FC Chelsea vs. FC Villarreal heute auf DAZN: Die beiden Abos des Streamingdiensts

Jahresabo Monatsabo Preis: 149,99 Euro pro Jahr

Zahlungsweise: jährlich im Voraus

Laufzeit: kündbar zum Ende der 12-Monats-Laufzeit Preis: 14,99 Euro pro Monat

Zahlungsweise: monatlich im Voraus

Laufzeit: monatlich kündbar

Besonderheit: Bis zum 30.09.2021 erster Monat kostenlos

FC Chelsea vs. FC Villarreal heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Alternativ zur Übertragung gibt es die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zum Mitlesen.

FC Chelsea vs. FC Villarreal heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

So spielt der FC Chelsea:

Mendy - Zouma, Chalobah, Rüdiger - Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Havertz - Werner

Your Chelsea team news for tonight! 🔵 pic.twitter.com/OBJRoBWZsF — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2021

Die Elf von Villarreal:

Asenjo - Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Trigueros, Capoue, Alberto Moreno - Pino, Gerard Moreno, Dia

¡Estos son los XI futbolistas ‘groguets’ que saltarán al Windsor Park para enfrentarse ante el @ChelseaFC en la #SuperCup ⚽🏆!#VivamosElMomento pic.twitter.com/EFtp932VGT — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 11, 2021

UEFA Supercup heute live: FC Chelsea vs. FC Villarreal im Vorbericht

Thomas Tuchel geht in seine erste volle Saison als Teammanager beim FC Chelsea, und die Latte liegt hoch. Nach dem Champions-League-Triumph können die Blues am Mittwoch gleich den nächsten Titel gewinnen.

Belfast/Berlin (SID) Antonio Rüdiger und Kai Havertz träumen von neuen Pokalen, Teammanager Thomas Tuchel wartet auf das "Go" bei Star-Stürmer Romelu Lukaku - und alle beim FC Chelsea lechzen vor der ersten Titelchance der Saison nach mehr. Der viel bejubelte Champions-League-Sieg reicht ab jetzt niemandem, die Blues meinen es in der neuen Spielzeit todernst.

Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) spielt Chelsea in Belfast gegen Europa-League-Champion FC Villarreal um den UEFA-Supercup. "Für mich ist jeder Titel etwas sehr Besonderes – ich habe richtig Bock auf dieses Finale", sagte Rüdiger dem SID. Es soll aber nur der Auftakt für einen Siegeszug sein. Heißt: Frontalangriff auch in der Premier League, die am Wochenende startet.

Dort hievte Tuchel den Klub zuletzt nach einer verkorksten Hinrunde unter Frank Lampard noch auf Platz vier, doch Meister wurden Pep Guardiola und Manchester City. Dass er seinen katalanischen Kumpel zu schlagen imstande ist, bewies Tuchel aber im Finale der Königsklasse im Mai (1:0) in Porto.

In Tuchels erster vollständiger Saison in London sollen nun auch national Pokale folgen. "Es wird wieder eine brutal schwierige Saison. Als amtierender Champions-League-Gewinner wollen wir natürlich auch in der Liga ganz oben mitmischen bis zum Ende", so Rüdiger.

Auch Nationalmannschaftskollege Kai Havertz, in der magischen Nacht von Porto noch Siegtorschütze, kündigte an: "Der Champions-League-Titel ist nicht genug für uns, wir wollen mehr gewinnen und das ist unser Ziel für die Saison." Für dieses Unterfangen ist Chelsea bekanntermaßen bereit, einiges zu investieren.

Knapp 250 Millionen Euro gab der Verein von Besitzer Roman Abramowitsch vor der vergangenen Saison unter anderem für Havertz und Timo Werner aus, diesmal werden es wohl 115 Millionen für einen Spieler: Romelu Lukaku. Der Belgier steht vor einem Wechsel von Inter Mailand an die Stamford Bridge, wo er schon von 2011 bis 2014 unter Vertrag standen hatte und nicht glücklich geworden war.

"Ich bin nicht in der Position, etwas bekannt zu geben", sagte Tuchel am Dienstag zum bevorstehenden Deal. Rüdiger freut sich jedenfalls schon auf den Neuen. "Er ist ein Biest", sagte der 28-Jährige: "Er ist sehr stark, das hat er in Italien gezeigt. Er ist ein Torjäger und ein Topstürmer."

Der mögliche Transfer ist ein klares Zeichen an die Konkurrenz, denn in der Vorsaison fehlte ein gnadenloser Torjäger. Nachdem auch Meisterschafts-Rivale City trotz Coronakrise Jack Grealish für unanständige 118 Millionen Euro holte, wird deutlich, in welche Richtung sich der Weltfußball entwickeln könnte.

"Ich gehe davon aus", sagte Rüdiger, "dass die Premier League die nächsten Jahre international noch bestimmender werden wird als sie es sowieso schon ist." Und Chelsea will mit den Ton angeben.

