In der Champions League der Frauen muss der VfL Wolfsburg heute beim FC Chelsea antreten. Hier gibt es die Infos zum Spiel.

Nach den Männern starten nun auch die Frauen in die neue Saison der Champions League. Der VfL Wolfsburg muss heute zum Auftakt beim FC Chelsea ran. Hier gibt es alle Infos samt die für die Übertragung.

Im runderneuerten Gewand präsentiert sich die Champions League der Frauen ab dieser Saison. Erstmals gibt es auch in der Königsklasse der Damen eine Gruppenphase. Der VfL Wolfsburg musste jedoch zunächst eine Qualifikatiosnrunde überstehen und meisterte diese erst im Elfmeterschießen gegen Girondins Bordeaux.

Zum Auftakt wartet nun direkt ein Hammergegner. Mit den Frauen des FC Chelsea haben die Wölfinnen bereits in der Vorsaison leidvolle Erfahrungen gemacht, im Viertelfinale flog Wolfsburg chancenlos mit 1:5 nach zwei Spielen gegen die Londonerinnen raus. Großen Anteil daran hatte ausgerechnet die ehemalige Wolfsburgerin Pernille Harder, die in beiden Spielen traf. Chelsea kam anschließend bis ins Finale, scheiterte dort aber klar am FC Barcelona.

Die Frauen des VfL Wolfsburg treffen heute zum Auftakt der Champions League auf den FC Chelsea. Goal hat die Infos zum Spiel.

Women's Champions League heute: Die Partie FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg WETTBEWERB Champions League der Frauen | Gruppenphase | 1. Spieltag ORT Kingsmeadow | Kingston upon Thames ANSTOSS 21 Uhr MESZ

FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg heute live: Die Übertragung der Champions League der Frauen im TV und LIVE-STREAM

Nicht nur der Modus der Champions League ist brandneu, sondern auch die TV-Übertragung. Die Zeiten der Zersplitterung sind vorbei, seit dieser Saison laufen alle Partien an einem Ort. Und dieser Ort ist der Streamingdienst DAZN. Bis einschließlich der Saison 2024/25 zeigt der Anbieter die Königsklasse der Fußballerinnen live.

FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg heute: Der kostenlose LIVE-STREAM von DAZN auf YouTube

Doch DAZN bietet die Spiele nicht nur auf seiner bekannten und kostenpflichtigen Plattform an. Denn in den kommenden zwei Jahren stellt DAZN die Partien im kostenlosen LIVE-STREAM auf YouTube zur Verfügung. Dafür richtete der Anbieter einen eigenen Kanal nur für die Champions League der Frauen ein. Alle Spiele bis einschließlich zum Finale sind dort frei zugänglich zu sehen - ohne Kosten, ohne Abo-Verpflichtung.

Den Auftakt heute zwischen Chelsea und Wolfsburg wird Christoph Fetzer kommentieren. Als Expertin steht ihm die ehemalige Wolfsburgerin Verena Schweers zur Verfügung. Die inzwischen zurückgetretene 47-malige Nationalspielerin gewann mit den Wölfinnen 2013 und 2014 die Champions League.

Erneuter Eingriff am Knie: Stürmerin Ewa Pajor wird den Wölfinnen mehrere Monate fehlen. Ewa, wir sind in Gedanken bei dir und wünschen dir eine gute Besserung! 💚🙏



ℹ➡ https://t.co/Iie2VpTZUe#VfLWolfsburg pic.twitter.com/l49YYGZy6B — VfL Wolfsburg Frauen (@VfL_Frauen) October 4, 2021

FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg: So ist das Spiel im TV zu sehen

DAZN nimmt das heutige Spiel der beiden europäischen Top-Mannschaften im Frauenfußball sogar ins lineare TV auf. Die Partie wird ab 20.45 Uhr auf DAZN 1 ausgestrahlt. Dieser Sender steht allerdings wie auch DAZN 2 nur TV-Kunden von Vodafone oder Sky als Extraoption zur Verfügung.

FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg: Das Angebot von DAZN

Auch wenn das Spiel zwischen Chelsea und Wolfsburg heute kostenlos auf YouTube zu sehen ist, so könnte ein Abonnement für den einen oder anderen Sportfan vielleicht dennoch eine Überlegung wert sein. Denn neben jeder Menge Fußball bietet DAZN auch vielen weiteren Live-Sport wie etwa NFL, NBA, Boxen, UFC und vieles mehr. Im Monatsabo gibt es DAZN für 14,99 Euro, das Jahresabo schlägt mit 149,99 Euro zu Buche.

FC Chelsea vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, werden sie an dieser Stelle veröffentlicht.