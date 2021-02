FC Chelsea: Timo Werner unter Thomas Tuchel "fast schon ein bisschen heimisch"

Der neue Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat bereits großen Einfluss auf Timo Werner, der den Erwartungen in London noch nicht gerecht wird.

Nationalstürmer Timo Werner profitiert beim englischen Topklub FC Chelsea vom neuen Teammanager Thomas Tuchel - schon allein deshalb, weil die Sprachbarriere wegfällt. "Auch wenn ich viel an meinem Englisch arbeite, konnte ich mich zuvor nicht immer so ausdrücken, wie ich wollte, und musste aufpassen, dass man mich nicht falsch versteht", sagte Werner dem kicker (Montagsausgabe): "Das ist jetzt natürlich gar kein Problem mehr, da fühlt man sich fast schon ein bisschen heimisch."

Ende Januar hatte Tuchel den zuletzt glücklosen Frank Lampard als Trainer der Blues abgelöst. Unter dem Deutschen gehe auf dem Platz "der erste Blick nach vorn", auch das helfe Werner "ungemein", sagte er.

Timo Werner wechselte von RB Leipzig zu Chelsea

Der 24-Jährige war im vergangenen Sommer von RB Leipzig nach London gekommen. Nach einem guten Start folgte für Werner ein Loch, zwischenzeitlich blieb er 18 Pflichtspiele in Serie ohne Torerfolg. Auch die englischen Medien übten deutliche Kritik.

"Klar habe ich mitbekommen, dass man bei solch einer Flaute nicht mehr unbedingt als Superstürmer bezeichnet wird", sagte Werner: "In den letzten Monaten wurde ich auf den Boden der Tatsachen geholt." Unter Tuchel blieb Chelsea in bislang sieben Spielen ungeschlagen und gewann fünfmal. Mitte Februar beendete auch Werner seine exakt 1000 Minuten andauernde Torflaute in der Premier League.