FC Chelsea will Talent Luka Hyrylainen von Eintracht Frankfurt verpflichten

Nach Informationen von GOAL und SPOX will der FC Chelsea den 17-jährigen finnischen Junioren-Nationalspieler Luka Hyrylainen von Eintracht Frankfurt verpflichten.

Der zentrale Mittelfeldspieler läuft aktuell für die U19 der Eintracht auf.

Chelsea muss auf Aufhebung der Transfersperre warten

Sobald die Transfersperre der Blues aufgehoben ist, was in den kommenden Wochen nach der geglückten Klub-Übernahme zu erwarten ist, wollen die Londoner den Finnen an die Stamford Bridge holen.

Hyrylainen spielt seit August 2020 bei den Hessen und kam von HJK Helsinki. In dieser Saison stand er in 17 Spielen in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest für die Hessen auf dem Feld.