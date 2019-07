Europa-League-Sieger hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ruben Loftus-Cheek um fünf Jahre verlängert. Das neue Arbeitspapier des 23-Jährigen ist demnach bis 2024 datiert.

Zuvor war Loftus-Cheek noch bis 2021 an Chelsea gebunden. Die Blues vermeldeten die Vertragsverlängerung mit dem gebürtigen Londoner am Samstag offiziell.

"Ich bin wirklich froh, dass ich weitere fünf Jahre hier bleiben darf. Es ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin und an dem ich hoffentlich noch viel länger spielen werde", wird der zentrale Mittelfeldspieler auf der Homepage zitiert.

