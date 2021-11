FC Chelsea vs. Juventus live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am fünften und vorletzten Spieltag in der Gruppe H der Champions League geht am Dienstag das Spitzenspiel FC Chelsea gegen Juventus über die Bühne. Hierbei gastiert der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Spitzenreiter beim Zweiten. Der Anstoß an der Londoner Stamford Bridge erfolgt um 21 Uhr.

Der FC Chelsea erlebte am 29. September mit einem 0:1 im ersten direkten Duell bei Juventus den einzigen Punktverlust in der Gruppe H. Zwei Wochen zuvor gelang dem Team von Thomas Tuchel ein 1:0 vor eigenem Publikum gegen Zenit St. Petersburg. In den jüngsten zwei Auftritten in der Champions League gab es gegen das punktlose Malmö einen 4:0-Heimerfolg sowie einen 1:0-Auswärtssieg. Damit holten die Blues in den bisherigen vier Gruppenspielen neun Zählern. Sie weisen zwei Begegnungen vor dem Abschluss dieser Phase sechs Punkte Vorsprung auf Zenit und könnten somit den Sack schließen. Zudem tankte Chelsea in den ersten drei Meisterschaftsmonaten zweifelsohne Selbstvertrauen.

Für Juventus sieht die Bilanz in der italienischen Serie A völlig anders aus. Die Bianconeri sind meilenweit von der Tabellenspitze entfernt und müssen aus heutiger Sicht um eine Europacup-Teilnahme in der kommenden Saison bangen. Im Gegensatz dazu gewann die von Massimiliano Allegri trainierte Elf alle bisherigen Gruppenspiele in der Champions League. Nach einem 3:0 in Malmö gelangen der Alten Dame zunächst das 1:0 gegen den FC Chelsea und ein weiteres in St. Petersburg. Seit einem 4:2 vor eigenem Publikum gegen die Russen steht Juventus als Achtelfinalist fest.

Heute geht im Rahmen der Gruppe H der Champions League das Spiel FC Chelsea vs. Juventus über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit den Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

FC Chelsea vs. Juventus: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Chelsea vs. Juventus Datum: Dienstag, 23. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr Ort: Stamford Bridge (London)

FC Chelsea vs. Juventus heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN verfügt seit der Saison 2021/2022 über die Exklusivrechte für die überwiegende Anzahl der Matches in der Champions League. Die Ausnahme am fünften Spieltag in der Gruppenphase stellt das Auswärtsspiel des VfL Wolfsburg beim FC Sevilla dar. Diese Begegnung könnt Ihr Euch jedoch ab Freitag ebenso beim Pay-per-View-Anbieter ansehen.

FC Chelsea vs. Juventus heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Hinsichtlich der Partie zwischen den Blues und der Alten Dame hat GOAL gute Nachrichten für Euch: Denn: Ihr könnt das Kräftemessen an der Stamford Bridge live mitverfolgen. Allerdings müsst Ihr vor dem Beginn der Übertragung von FC Chelsea vs. Juventus ein Abo abgeschlossen haben. Dafür stehen ein Jahres- und ein Monatsabonnement zur Auswahl. Deren Preise liegen bei 149,99 Euro (ungefähr 12,50 Euro monatlich) und bei 14,99 Euro. Hier findet Ihr sämtliche Informationen hinsichtlich des Vertragsabschlusses. Solltet Ihr ein Smart-TV haben, müsst Ihr Euch darüber hinaus ausschließlich um die Installation der Gratis-App kümmern. Ihr könnt aber ebenso Euren Fernseher per HDMI-Kabel mit Eurem Notebook vernetzen.

Wenn Ihr auch abseits der Champions League gerne Juventus auf die Beine schauen solltet, ist DAZN umso mehr eine passende Adresse für Euch. Denn: Der Pay-per-View-Anbieter bietet Euch Übertragungen der italienischen Serie A. Überdies kommen Fans der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1 auf ihre Kosten. Auf nationaler Ebene bekommt Ihr Zugriff auf die Übertragungen der Freitags- und Sonntagspartien in der Bundesliga. Ferner strahlt DAZN neben den meisten Partien der Champions League im Männerfußball auch alle der Königsklasse im Frauenfußball aus.

Zudem stehen Länderspiele wie unter anderem die WM-Qualifikation im Programm. Und wenn Ihr einmal nicht Fußball schauen möchtet, könnt Ihr Euch für die NBA sowie die NFL und für Darts entscheiden. Hier findet Ihr alle Infos zum Programm. Notiert Euch nun aber die Eckdaten zur Übertragung von Chelsea – Juventus bei DAZN:

Übertragungsbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Uli Hebel

FC Chelsea vs. Juventus heute in der DAZN Konferenz anschauen

Dank der Exklusivrechte zu den meisten Matches in der Königsklasse, gibt es an jedem Spieltag Konferenzen. Heute steht zunächst ab 18.45 Uhr eine mit den Partien Dynamo Kiew vs. FC Bayern München sowie Villarreal vs. Manchester United auf dem Programm.

Danach kommt Ihr ab 21.00 Uhr in den Genuss einer weiteren mit den Begegnungen Chelsea vs. Juventus, Barcelona vs. Benfica, Lille vs. Salzburg, Malmö vs. Zenit und Young Boys vs. Atalanta. Außerdem strahlt DAZN alle Matches als Einzelspiele aus.

FC Chelsea vs. Juventus heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr müsst also nicht ein Smart-TV Euer Eigen nennen und könnt stattdessen die Alternative mit einem klassischen Fernseher, dem HDMI-Kabel sowie dem Notebook nützen. Das liegt an der Tatsache, dass DAZN angefangen bei Chelsea – Juventus alle Übertragungen ebenso im LIVE-STREAM anbietet. Mit einem Abo und einer passenden Internetverbindung eignen sich alle Rechner und mobilen Endgeräte.

FC Chelsea vs. Juventus im LIVE-TICKER

Dann kann es selbstverständlich vorkommen, dass Ihr entweder kein geeignetes Netz oder nicht ausreichend Zeit habt. Insbesondere in diesen Fällen hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter. Hierbei gilt gewissermaßen dieselbe Überlegung wie für die Übertragungen von DAZN. Denn: Ihr könnt Euch zwischen dem Einzelspiel Chelsea vs. Juventus und einer Konferenz mit allen Matches um 21.00 Uhr entscheiden. Dazu und genauer gesagt zu deren Höhenpunkten bekommt Ihr von GOAL auch Push-Benachrichtigungen.

FC Chelsea vs. Juventus im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Chelsea vs. Juventus: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde dem Anstoß bekannt gegeben.